В сети появилось видео, как турецкий беспилотник наносит удар агрессору. На кадрах видно сокрушительное уничтожение врага.
К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий
Выжившие оккупанты начали убегать
Вооруженные силы Украины точно попали на оккупантов и их технику. На кадрах заметно масштабный взрыв.
Однако на видео есть и момент, как одна единица российской техники осталась дееспособной. Оккупанты после удара начали быстро уезжать, панически убегая от украинских бойцов.
Bayraktar уничтожает оккупантов: смотрите видео
Люди в комментариях не сдерживают гордость за воинов Украины. Желают им вдохновения и скорейшей победы, а относительно отпора оккупантам лишь радуются:
- "Я верю в нашу победу. Я верю в каждого из вас! Слава Украине!";
- "С врагом только так. Слава нашим защитникам!";
- "Прекрасное зрелище".
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.