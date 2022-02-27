У мережі з'явилось відео, як турецький безпілотник завдає удар агресору. На кадрах видно нищівне знищення ворога.

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Окупанти, які вижили, почали втікати

Збройні сили України точно влучили на окупантів та їхню техніку. На кадрах помітно масштабний вибух.

Проте на відео є і момент, як одна одиниця російської техніки залишилась дієздатною. Окупанти після удару почали швидко від'їжджати, панічно втікаючи від українських бійців.

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Люди у коментарях не стримують гордість за воїнів України. Бажають їм наснаги та якнайшвидшої перемоги, а щодо відсічу окупантам лиш радіють:

"Я вірю в нашу перемогу. Я вірю в кожного з вас! Слава Україні!";

"З ворогом лише так. Слава нашим захисникам!";

"Неперевершене видовище".



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