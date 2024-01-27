Республиканцы смотрят в сторону Трампа

Республиканцы связывают решение о выделении помощи Украине с окончательным компромиссом по миграционной политике США. Хотя совершенно непонятным остается вопрос, нужен ли республиканцам такой компромисс.

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Позиции 45-го президента Дональда Трампа усиливаются с каждым днем. Он уже победил Никки Хейли на праймериз в Нью-Гэмпшире, а другой важный кандидат Рон Десантис отказался от дальнейшего участия в соревновании в пользу Трампа. Возможно, он ожидает от политика благодарности в виде должности вице-президента США в случае, если Трамп получит долгожданную номинацию.

Это означает довольно простую вещь– все больше республиканцев в Конгрессе будут прислушиваться к Трампу, потому что он будет иметь большее влияние. Политик и после каденции оставался человеком, к которой вынуждены были прислушиваться руководители республиканцев в Сенате и Палате представителей. После отставки спикера Кевина Маккарти Трампа может остановить только суд, но не республиканский избиратель, который продолжает ему симпатизировать.

Республиканские сенаторы и конгрессмены осознали, что без поддержки Трампа им не следует ожидать продолжения собственной политической карьеры. Если республиканцы таки подпишут важный для них компромисс по миграционной политике, существует вероятность, что зависимый от Трампа спикер Палаты представителей Майк Джонсон откажется ставить законопроект на голосование. Такое развитие событий неутешительно для Украины.

Администрация Джо Байдена пытается и давить на Конгресс, и сотрудничать с ним. Байден идет на беспрецедентные уступки республиканцам в вопросе миграционной политики. Однако пока это не работает. Республиканцы внимательно смотрят не в сторону Белого дома и Байдена, а в сторону Трампа и его собственных политических соображений.

Что на самом деле имел в виду Джон Кирби

Сам Трамп уже сделал свой выбор – ни одного доллара для Украины, создание ситуации, какая, по его мнению, сможет расчистить возможности для договоренностей с Владимиром Путиным в данном случае. Трамп надеется, что он найдет такой баланс интересов с Путиным, который приведет к завершению войны в Украине. Но, как и любой человек с авторитарным мышлением Трамп может желать, чтобы сама Украина не имела никакой роли в принятии решения о своей дальнейшей судьбе, а просто согласилась с этими соображениями, которые будут высказаны им и Путиным.

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Для того чтобы украинцы согласились с таким развитием событий, Трампу нужно, чтобы у Украины не было никаких надежд на помощь. Тогда он выступит "спасителем" Украины от неизбежной катастрофы. А каким будет это спасение – решать Трампу и Путину, а не украинцам.

Это очень опасное развитие событий для Украины в период предвыборной борьбы в США. Именно это и имел в виду Джон Кирби, когда говорил о непростых месяцах для Украины.

Важнейшим является вопрос, а что будет, когда Трамп разочаруется в своих собеседниках, когда не сможет найти общий язык с Путиным и другими диктаторами? Здесь предвидеть сложно.

Будет ли Трамп в этой ситуации помогать Украине бороться за свой суверенитет? Или вообще решит, что ему лучше отстраниться от решения европейских проблем и быть просто свидетелем сложных процессов?