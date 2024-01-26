Выборы царя, а не президента

Фото с очередями граждан России, которые хотели бы отдать подпись за Бариса Надеждина облетели сеть. Это произошло на фоне протестов в Башкортостане, после беспорядков в Махачкале.

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Самые большие оптимисты среди аналитиков сразу подхватили тему о "черных лебедях" для Владимира Путина. Действительно, кажется, что на носу едва ли не самая масштабная активизация российского общества со времен "Болотной".

Но процессы имеют несколько своих особенностей. Начну с выборов. К сожалению, Путин, по-прежнему, имеет поддержку своего населения. Его выдвижение в 2024 году сняло основной страх россиян – уход царя без назначенного преемника, то есть стабилизировало ситуацию.

При этом выборы 2024 года являются скорее выборами именно царя, а не президента. Вся компания строится вокруг персоналии самого Путина как "лидера", "самодержца", "гаранта будущего" и "защитника россиян". В этой концепции активно используется старый прием, который можно назвать "царь добрый – бояре плохие". То есть негатив от происходящего берут на себя находящиеся ниже в пищевой пирамиде российских элит. Иногда осознавая свою роль, иногда становясь заложником разборок "башен Кремля" (власти Дагестана и руководство МВД после Махачкалы), иногда просто "случайно".

Проблемы у царя в такой конфигурации возникают лишь в одном случае – явная военно-политическая или политическая пощечина, на которую Кремль не способен ответить.

Вроде бы все прекрасно – последняя социология (декабрьская) по России, проведенная нашим институтом, свидетельствует что:

68% россиян уверены, что страна "развивается в нужном направлении";

52% от опрошенных (71% от тех, кто определился и пойдет на выборы) будут голосовать за Путина;

44% считают, что после выборов "жить станет лучше" и только 5% ожидают ухудшения;

даже в вопросе коррупции (которая вышла в топ-проблемы) 50% видят вину в чиновниках и только 27% в президенте (6 место в списке). Кстати, это иллюстрирует тезис о царе и боярах.

Но для Путина не все так гладко. Еще раз напомню – это не обычные выборы президента, а фактически "выборы царя". А значит, необходима массовая народная поддержка. Где 70% – критический минимум. В идеале показатель должен быть на 10 – 15% выше.

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Помешают ли Путину ультрапатриоты и "либералы"

На этом фоне у Путина было две проблемные категории населения – ультрапатриоты и условные либералы. Первых быстро загнали в стойло, тем более, что после смерти Евгения Пригожина никто из относительных тяжеловесов не решился поиграть в лидера патриотической оппозиции. Партии, которые могли бы перетянуть эту роль (КПРФ и ЛДПР) выставляют откровенных политических нулей (пусть и с высокими формальными регалиями).

Остаются либералы. Здесь Кремль имел выбор – или размывать поле (помните Явлинского и еще 7 – 8 кандидатов?) или создавать управляемого "лидера". Нужен был человек, который формально воспринимался бы как лидер вне "башен Кремля", но при этом без сюрпризов. Иначе можно было бы потерять контроль за процессом. Кстати, поэтому побоялись запускать Дунцову, которая хотела проводить мобилизацию через социальные сети.

Зато возникает Надеждин, который на старте компании заявляет о намерении "прекратить войну". Технологически подобранная фамилия (кстати, по упомянутой социологии, большая часть граждан России испытывают "надежду" когда думают о периоде "после выборов"), нет истории публичной работы при власти, но есть история сотрудничества с рядом оппозиционных партий. Даже выдвижение от "гражданской инициативы" Андрея Нечаева.

Кстати, здесь не стоит путать упомянутого политика с Алексеем Нечаевым – лидером "Новых людей" (партия и фракция в Госдуме), который занимается другим "либералом" – Владиславом Даванковым, который работает заместителем председателя Госдумы.

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На этом подходим к очередям "за подписями" и тезису об активизации общества. Надеждин якобы против войны, якобы не видит угрозы в НАТО, но при этом он придерживается ключевых российских политических тезисов. Возвращение территорий под сомнением, перемирие с Украиной и желаемый для Кремля пересмотр системы безопасности с "учетом интересов России". То есть вроде бы идеальный вариант для российского противника войны. Надеждин сможет собрать вокруг себя часть протестного "либерального электората".

То у Путина проблемы?

И да, и нет. Электоральный потенциал российских либералов в пределах 20%. Это без учета тех, кто выехал из страны, которые проголосовать не смогут. Уместно еще раз вспомнить социологию – 68% говорят о правильном развитии страны, 71% тех, кто намерен голосовать, отдадут голос Путину. Чтобы это изменить, нужна очень и очень активная агитационная работа. Или большой провал России.

Проблема Путина в том, что ему надо 80%. Ведь говорится о "царстве". І здесь есть несколько механизмов сдерживания.

1. Не факт, что подписи будут. Избиратель либералов – житель крупных городов (где мы и видели очереди), а собрать подписи надо по всем регионам. Колоссального запаса подписей нет. А это значит, что или "регионов может не хватить" или часть подписей "не пройдет верификацию". Это сценарий недопуска к выборам.

2. Второй сценарий – ограниченное размытие поля. Здесь уместно вспомнить Нечаева из "Новых людей" и его кандидата Даванкова. А это уже трек кремлевского порученца и группы Ковальчуков (они нашли Нечаева благодаря дяде Даванкова несколько лет назад). То есть "безопасная" либеральная оппозиция, которая также может начать говорить о мире (точнее о "перемирии", ведь Надеждин сознательно занизил границу варианта окончания войны). Но с гораздо большим административным ресурсом.

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Кроме того, стоит упомянуть "другого Нечаева" – Андрея – партнера Надеждина. Это "всего лишь" министр экономики России в 1992 – 1993 годах. То есть в правительстве Гайдара, на которого сегодня российская пропаганда вешает всех собак, говоря об "историческом унижении России". Карту разыграют, но не сразу.

Все это может сбросить показатели либералов до "безопасных" 10 – 12% в целом. Путин получает свои +80%.

Вот тут поговорим о "протестах". Электоральное поле в 20% без претензий на большинство – странные стартовые позиции. За что выступать? При этом российские власти демонстративными судами (тот же Башкортостан) показывает, что может быть с протестующими. Ну и, наконец, вспомним не отмененную мобилизацию. Никто не запрещает загрести в российскую армию тех, кто пришел на митинг. До выборов этого не будет – Путин не будет нервировать избирателя. После выборов – легко.

Поэтому вариант массовых протестов в России, на мой взгляд, маловероятен. Точнее протестов либералов. Есть другая группа – ультрапатриоты, имперцы и им подобные. Вот здесь неожиданности возможны. Но в случае:

или поражения России на фронте до выборов (поэтому Кремль сейчас давит),

или политического унижения кремлевских элит.

Я уже с надеждой наблюдаю за "ходовыми испытаниями" тех самых украинских дронов. Вопрос выбора цели, чтобы это было масштабно, демонстративно, унизительно для России.

Путин усидит при обоих вариантах, вопрос лишь в том, насколько сильными будут его позиции. Ведь если выборы "императора" станут фиксацией статуса "слабого царя", процесс "брожения" в башнях Кремля может начаться и без внешнего стимулирования.