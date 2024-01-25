Негативные последствия решения Госгеонедр

В частности разрешалась опытно-промышленная разработка полезных ископаемых с последующей добычей полезных ископаемых (промышленная разработка месторождений) сроком на 20 лет на участке Гамалиевка Львовского месторождения площадью 403,6 гектара. Участок расположен на северной окраине села Гамалиевка на территории Львовского района Львовской области.

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За этими сухими данными стоит фактическое разрешение государства на добычу торфа на огромном участке к северу от Львова, вплотную к Гамалиевскому водохранилищу, известному в народе как "Гамалиевское море". Такое решение Госгеонедр является негативным по многим причинам.

Во-первых, сам процесс добычи торфа открытым путем является вредным для экологии.

Во-вторых, это решение не согласовано с территориальными общинами, на территории которых расположен участок, а именно Львовской и Новоярычевской.

В-третьих, на этом участке уже есть земельные паи у людей.

В-четвертых, добыча повлечет уничтожение упомянутого водохранилища, которое используется для обеспечения теплом половины Львова!

Это вопрос энергетической безопасности для десятков тысяч жителей Львова и близлежащих населенных пунктов. Также Гамалиевское водохранилище рассматривается Львовской и другими территориальными общинами как важный объект рекреации и развития гребного спорта в этом регионе.

Вдумаемся – одним росчерком государство закладывает несколько мин замедленного действия для территории в сотни гектаров, для сотен тысяч людей, для десятков видов животных и растений! Добыча торфа в таком урбанизированном регионе, без учета всех указанных факторов, без учета того, что вся эта территория заводнена и куда-то эту воду надо девать, все это недопустимо!

Теперь немного об экологии

– Добыча торфа часто приводит к уничтожению уникальных природных объектов и нарушению экосистем. Это может привести к потере биологического разнообразия и уменьшению популяции различных видов.

– Процессы разложения торфа сопровождаются выбросами углекислого газа, что приводит к увеличению концентрации парниковых газов в атмосфере.

– Добыча торфа может влиять на гидрологический режим, вызывая снижение уровня грунтовых вод и изменения водно-болотных систем.

– Много торфяных массивов являются важными сфагновыми болотами, которые имеют уникальную флору и фауну. Добыча приводит к потере этих ценных биотопов.

– При добыче торфа могут возникать выбросы различных химических веществ, которые потенциально могут быть вредными для здоровья людей и животных.

– Торф в сухом состоянии часто является причиной массивных пожаров, что часто случается в наших широтах.

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Почему болота вокруг крупных городов очень важны

Теперь немного о советской системе мелиорации. Вообще вся эта зона торфяников на севере Львова от Грибович и до Гамалеевки пронизана множеством мелиоративных каналов, которые настроили в течение второй половины 20 века, не учитывая экологические интересы, состояние окружающей среды, биоразнообразия и тому подобное. По сути этими каналами было высушено огромную площадь древних торфяных болот, чем существенно изменили климат не только Львова, но и части Львовской области.

В течение последних 30 лет экологически и экономически развитые страны считают восстановление болотных угодий приоритетом номер один в вопросах адаптации к изменениям климата.

Результаты многочисленных исследований показывают, что их наличие возле крупных городов являются ключевыми факторами смягчения климата и улучшения общего состояния природной среды на урбанизированных территориях.

Важность сохранения и развития болотных угодий вокруг крупных городов чрезвычайно велика и охватывает различные аспекты.

Экологическая значимость: болота служат естественными резервуарами биологического разнообразия, где разнообразие растений, животных и микроорганизмов играет ключевую роль в стабильности экосистем.

болота служат естественными резервуарами биологического разнообразия, где разнообразие растений, животных и микроорганизмов играет ключевую роль в стабильности экосистем. Очищение атмосферы и воды: растения болот способны фильтровать различные загрязнения, что улучшает качество воздуха и воды. Болота выполняют функцию губки, что фильтрует и очищает воду, предоставляя чистую подземную воду для будущих поколений.

растения болот способны фильтровать различные загрязнения, что улучшает качество воздуха и воды. Болота выполняют функцию губки, что фильтрует и очищает воду, предоставляя чистую подземную воду для будущих поколений. Защита от наводнений: болотные угодья выполняют роль природного резервуара, который может впитывать воду во время дождей и сильных ливней.

болотные угодья выполняют роль природного резервуара, который может впитывать воду во время дождей и сильных ливней. Рекреационные возможности: обширные болотные угодья предоставляют местным жителям и туристам прекрасные возможности для пешего и велосипедного туризма, способствуя активному образу жизни и физическому здоровью. Возле многих европейских городов расположены замечательные болотные рекреационные зоны, с соответствующей пешей инфраструктурой, где жители могут отдыхать, наслаждаться уникальной флорой и фауной.

обширные болотные угодья предоставляют местным жителям и туристам прекрасные возможности для пешего и велосипедного туризма, способствуя активному образу жизни и физическому здоровью. Возле многих европейских городов расположены замечательные болотные рекреационные зоны, с соответствующей пешей инфраструктурой, где жители могут отдыхать, наслаждаться уникальной флорой и фауной. Защита от экстремальных погодных условий: рельеф болот может служить мягким природным барьером, что уменьшает влияние экстремальных погодных явлений, таких как штормы и ураганы.

рельеф болот может служить мягким природным барьером, что уменьшает влияние экстремальных погодных явлений, таких как штормы и ураганы. Улучшение психологическо-эмоционального состояния людей: наличие природных мест, таких как болотные угодья, положительно влияет на психологическое состояние горожан, предоставляя им возможность отдыха и восстановления в зеленой среде.

наличие природных мест, таких как болотные угодья, положительно влияет на психологическое состояние горожан, предоставляя им возможность отдыха и восстановления в зеленой среде. Важность для дикой природы: болотные угодья способствуют сохранению для некоторых видов растений и животных.

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В целом успешной реформе децентрализации все еще есть нерешенные проблемы, которые требуют оперативного урегулирования для будущего нашего и наших детей. Считаю, что добыча торфа возле Львова, учитывая все вышеуказанные факторы, является категорически неприемлемой.

Львовская и окружающие общины уже обратились с соответствующими жалобами и замечаниями в государственные органы с целью предотвращения этой добычи. Эта зона торфяников должна быть трансформирована к своему первоначальному состоянию – болотных угодий, что обеспечит восстановление уникальной экосистемы и улучшит климат в целом для нашего региона.