Такое мнение в эфире 24 Канала высказывания ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ и военный эксперт Алексей Гетьман. Он попытался спрогнозировать события после поражения России.

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Что будет после войны

Прежде собеседник отметил, что численное преимущество населения России не является определяющим. Мол, крупнейшие по количеству населения государства Китай и Индия не смогут на равных конкурировать с сравнительно менее многочисленными США.

Это значит, что нам нужно иметь современное вооружение, сверхсовременное вооружение. Мы должны переориентировать нашу экономику после войны сначала на восстановление, но, конечно, мы должны строить наш военно-промышленный комплекс,

– акцентировал Алексей Гетьман.

Он выразил убеждение, что внутри нашей страны все это прекрасно понимают, поэтому после победы все так и будет происходить.

"Что делать с Россией – это другой вопрос. Они говорили что-то о демилитаризованной зоне. Я думаю, что стоит сделать такую зону под эгидой ООН, но вглубь России – как минимум на 300 километров", – заявил майор запаса ВСУ.

Алексей Гетьман о развале России: смотрите видео

Потенциальные союзники Украины

Он считает, что после поражения в войне Россия должна распастись, как в свое время Советский Союз, на несколько отдельных стран. С некоторыми, может быть, даже удастся наладить хорошие отношения.

У меня есть друзья из Сибири, которые очень обижаются, когда их называют русскими. Говорят, что они не русские, а сибиряки. Может, эти люди не такие и враги нам будут, когда Россия распадется,

– предполагает ветеран российско-украинской войны.

Свое мнение он объясняет принципом, что "враг моего врага – мой друг". Мол, эти люди еще задолго до войны не очень любили Москву и все вокруг нее.

На какие части может распастись Россия

Во время форума свободных народов пост-России, который состоялся в здании Европарламента 31 января, сразу пять национальных народов заговорили о независимости.

Все они планируют провести референдумы в онлайн-формате. Речь о:

Кенигсберг (Калининградская область),

Ингрию (Санкт-Петербург),

Урал (Екатеринбург),

Сибирь (Новосибирск),

Кубань (Краснодарский край).

Кроме того, неоднократно звучали заявления по независимости и в других регионах, среди которых Татарстан и Дагестан. А Чеченская Республика Ичкерия даже боролась за свою независимость в двух русско-чеченских войнах.