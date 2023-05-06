В очередной раз россияне опозорятся в Бахмуте и после "сакральной" дать город просто станет им ненужным. Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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"Это несколько дней перед скрепной датой, у них же проблема со скрепами, у них эти скрепы и в датах, и в голове, и где их только нет, даже на туалетах у них эти скрепы висят - россияне, что с них возьмешь", – прокомментировал Свитан.

Он убежден, что россиянам после 9 мая ни к чему будет привязываться, не будет смысла дожимать Бахмут и терять сотни людей ежесуточно.

Бахмут после 9 мая нужен будет только ВСУ

По словам Свитана, после неудач до 9 мая этот информационный капкан о захвате города снимется, ведь город будет никому не нужен, ни россиянам, ни Евгению Пригожину. Однако украинские войска удерживают его в общей системе обороны, как рубеж.

Более того, сейчас поскольку погода наладилась, появляется возможность работать дальними системами поражения, а не живой силой.

До этого обычно силы войск спецопераций, штурмовые группы, бригады удерживали фактически своими жизнями этот рубеж обороны. Но теперь дождались подхода тяжелой техники, теперь уже будет проще,

– резюмировал Свитан.

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