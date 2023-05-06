В очередной раз россияне опозорятся в Бахмуте и после "сакральной" дать город просто станет им ненужным. Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан.
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"Это несколько дней перед скрепной датой, у них же проблема со скрепами, у них эти скрепы и в датах, и в голове, и где их только нет, даже на туалетах у них эти скрепы висят - россияне, что с них возьмешь", – прокомментировал Свитан.
Он убежден, что россиянам после 9 мая ни к чему будет привязываться, не будет смысла дожимать Бахмут и терять сотни людей ежесуточно.
Бахмут после 9 мая нужен будет только ВСУ
По словам Свитана, после неудач до 9 мая этот информационный капкан о захвате города снимется, ведь город будет никому не нужен, ни россиянам, ни Евгению Пригожину. Однако украинские войска удерживают его в общей системе обороны, как рубеж.
Более того, сейчас поскольку погода наладилась, появляется возможность работать дальними системами поражения, а не живой силой.
До этого обычно силы войск спецопераций, штурмовые группы, бригады удерживали фактически своими жизнями этот рубеж обороны. Но теперь дождались подхода тяжелой техники, теперь уже будет проще,
– резюмировал Свитан.
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Последняя информация о боях в Бахмуте
- По состоянию на 6 мая россияне продолжают атаковать на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки защитники отбили около 50 атак окупантов.
- В американском Институте изучения войны, проанализировав действия оккупантов, пришли к выводу, что они сместили военный фокус на подготовку к контрнаступлению и переходу к обороне из штурмов Бахмута.
- Кроме того, на днях глава вагнеровцев Евгений Пригожин кричал о нехватке боеприпасов и грозился выйти 10 мая из Бахмута вместе с остатками своих бойцов. Сообщается, что такие действия, вероятно, спровоцированы страхом перед украинским контрнаступлением.