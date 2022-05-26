Зима близко

Особенно если это вопрос, решение которого требует длительной подготовки. Да-да, я о следующем отопительном сезоне. Что будет следующей зимой с отоплением?

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Мы крайне непросто прошли последний отопительный сезон: путинский шантаж и запоздалая реакция власти на энергетический кризис заставляла нас надеяться только на теплую погоду. А надежда на погоду – это очень плохая стратегия. И то, что она сработала прошлой зимой — не гарантирует, что сработает следующей. Тем более, что теперь общая ситуация для Украины в разы сложнее. Итак, каковы главные вызовы подготовки к следующей зиме?

Цена

Полномасштабная война России на уничтожение Украины — продолжила беспрецедентный энергетический кризис в мире. Несмотря на надежды аналитиков на цену 600 долларов за тысячу кубометров газа, реальные котировки стабильно прыгают вокруг 1000 долларов за тысячу кубов. И Украине нужно этот газ закупать на международных рынках.

По плановым расчетам "Нафтогаза", для прохождения следующей зимы нам нужно закупить (кроме собственной добычи) примерно 4,5 миллиарда кубометров газа — на сумму под 190 миллиардов гривен. Нужно откуда-то брать такие деньги, ведь цена для населения в модели рынка фактически зафиксирована на уровне 8 гривен за кубометр. При этом — каждая шестая часть потребленного газа будет стоить 30 – 45 гривен за кубометр.

Дефицит средств на закупку газа в основном будет покрываться из бюджета: это касается как прямого возмещения разницы в тарифах за механизмом возложения специальных обязательств, так и погашения долгов теплокоммунэнерго и фирташевских газзбутов.

На все про все — более 200 миллиардов гривен средств налогоплательщиков. И все равно сформируется чистый дефицит в 21 миллиард гривен, которые тоже нужно как-то покрывать. Для понимания, за весь 2022 год (но еще до полномасштабной войны) планировалось собрать 150 миллиардов гривен с налога на доходы физических лиц и военного сбора. Или еще одно сравнение — эта сумма примерно равна всем расходам на среднее образование в Украине.

То есть, реальная цена "низких тарифов" – это больше чем все уплаченные налоги работниками с честно заработанных зарплат или примерно столько, сколько мы тратим на школы. Простое напоминание, что ничто не берется ниоткуда и не исчезает в никуда.

Откуда газ

Но даже если иметь деньги на покрытие дефицита — надо понять, где газ купить. Мы понимаем, откуда брался абстрактный "газ, купленный на европейских рынках". Из России. Сейчас газа на европейских рынках будет существенно меньше, а цена станет существенно выше. К этому тоже надо заблаговременно готовиться.

Почему нам нужно срочно решать вопрос: как пройти эту зиму. Как мы будем закачивать газ? Откуда взять ресурс на это?

Эти вопросы не могут ждать месяцы, пока "припечет". Я очень не хочу, чтобы в октябре мы хватались за головы, потому что неоткуда брать газ, или не за что его покупать. Это может обернуться снижением температуры отопления, перебоями с ним, или "вынужденным", в авральном режиме повышением тарифов.

Нужна кооперация с международными структурами для решения финансовой составляющей, а также координация с Европой в логистике и минимизации рисков кремлевских провокаций. Помните, что газовая война Путина интегрирована в его цивилизационную войну, нацеленную на поглощение Украины и раздор внутри Западного мира.