Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал СМИ показать снимки, сделанные там месяц и две недели назад. По его словам, фото не будут отличаться. Что говорят в Кремле и как ситуацию у украинской границы оценивают эксперты – узнавал 24 канал.

По теме Фото есть, но нет сравнения, – ГУР прокомментировало снимок Politico о стягивании войск Россией

С чего все началось

Впервые о наращивании войск сообщило издание Washington Post 30 октября. Там ссылались на чиновников, которые говорили на условиях анонимности, поскольку не уполномочены обсуждать этот вопрос публично. Однако спутниковые фотографии СМИ не опубликовало. 1 ноября Министерство обороны Украины опровергло сообщения о наращивании российских войск у границы, заявив, что не наблюдало увеличения сил или вооружения.

Американское издание Politico 1 ноября обнародовало якобы новые коммерческие спутниковые снимки, согласно которым Россия стягивает войска и военную технику к границе с Украиной. В Вашингтоне в тот же день Пентагон заявил, что "ему известно о публичных сообщениях о необычной военной активности вблизи Украины". Так, представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что "не может говорить о российских намерениях, но США внимательно наблюдают за регионом, как всегда".

И, как мы уже говорили ранее, любые эскалационные или агрессивные действия вызовут большое беспокойство для Соединенных Штатов,

– добавил он.

Снимки якобы были сделаны американской компанией Maxar Technologies. В издании отметили, что эти фото демонстрируют скопления военной техники, включая танки, а также самоходную артиллерию и сухопутные войска. В состав войск входит 1-я гвардейская танковая армия РФ, которую якобы начали перебрасывать в район города Ельня Смоленской области в конце сентября.

Кроме того, издание ссылается на анализ британского издательства Jane's, специализирующегося на военной тематике, в соответствии с которым 4-я танковая дивизия России была переброшена в районы Брянска и Курска. По словам экспертов Jane's, подразделения оснащены боевыми танками Т-80У и самоходными артиллерийскими установками.

Реакция Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что идет сознательная дезинформация всего общества. По его словам, то, о чем пишут СМИ, на сегодня не соответствует действительности. Чиновник добавил, что Украина наблюдает за всеми процессами.

Это дезинформация и нам непонятно, для чего они это делают... Что будет завтра – мы не знаем, на сегодня такой концентрации, такого скопления того, что они пишут, там этого нет.​ Алексей Данилов Секретарь Совета национальной безопасности и обороны

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины 1 ноября также опровергли информацию о переброске российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной.

В ведомстве отметили, что "наиболее вероятно, что обнародованные в СМИ и сети интернет факты наращивания группировок вооруженных сил Российской Федерации на украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий, и по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Военная разведка Украины осуществляет постоянное наблюдение за действиями войск государства-агрессора и изменением их численности вблизи государственной границы Украины,

– отметили в Минобороны.

"Россия не будет допускать интеграции Украины"

Политолог, партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун прокомментировал "24 каналу" информацию о якобы спутниковых снимках с российскими войсками.

Обратите внимание: на момент записи разговора публичного заявления от секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова еще не было.

Эксперт отметил, что очевидно в Министерстве обороны не могут опираться только на данные журналистских расследований, особенно, если не было прямой коммуникации с авторами этих снимков. Кроме того, в Украине также работает разведка.

Интересно Мы готовы к новому витку боевых действий, – командующий ОС

Политолог уточнил, что город Ельня – очень стратегически важен для Москвы и особенно опасен для Украины "в контексте недавнего сватовства между самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным".

Нам стоит понимать, что физическое нахождение оружия в России в случае необходимости не будет применено исключительно с территории РФ. Поэтому это такой дополнительный показатель и месседж украинской стороне ,что "вы знаете, у вас там почти 1000 километров границы с Беларусью, которая также является плацдармом для возможных наших активных действий в отношении Украины"​. Максим Джигун Политолог, партнер консалтинговой компании Good Politics

Эксперт подчеркнул, что возможность переброски сил с России в Беларусь – высокая. Поэтому это надо учитывать и реагировать как на российско-украинской границе, так и на украинско-белорусской.

За годы независимости Украины и взаимоотношений с Россией мы должны были бы уже выучить, что одним из главных форматов коммуникации РФ является не язык диалога, а язык силы, "игра оружием". А также попытки показать, кто в доме хозяин, и тот, кто имеет большее и более серьезное количество вооружения, тот может диктовать правила этих отношений между государствами,

– добавил политолог.

По его словам, Россия не будет допускать интеграции Украины, и для них это очень критический момент. Это все отражается в коммуникации со стороны России устами Дмитрия Пескова и других деятелей. И сам Владимир Путин говорил, что для них это – "красные линии".

Последний раз российские власти стягивали войска к украинской границе в начале весны 2021 года. Киев и западные страны считали это угрозой безопасности Украины. Москва объяснила переброску войск учениями. В последние месяцы риторика российских властей в отношении Украины стала жестче, возросла напряженность на Донбассе. Есть убитые и раненые среди украинских военных. Украина, в свою очередь, впервые применила ударный беспилотник Bayraktar турецкого производства, что вызвало осуждение со стороны Москвы.

Актуально Bayraktar – ответ России: чем грозятся в Кремле и что говорят эксперты

Реакция России

На опубликованные снимки отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал не тратить время на знакомство с такими вбросами, как публикации о военной технике РФ "у границ Украины". По его словам, передвижение российской военной техники и воинских подразделений на территории страны является исключительно делом Москвы.

Россия никогда никому не угрожала, не угрожает, не представляет ни для кого опасности. Но Россия – это страна, которая на фоне достаточно агрессивных экспансионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран, всегда принимала и дальше будет принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности,

– заявил Песков.



Песков утверждает, что Россия никогда никому не угрожала / Фото из архива 24 канала

"Усиление вооружения в Украине – это минимизация рисков нападения России"

Максим Джигун отметил, что пример недавнего использования турецкого Bayraktar свидетельствует о том, что Украина умеет пользоваться качественным, инновационным технологическим оружием. И несмотря на всякие опасения, в частности, американцев предоставления Украине новых видов современного вооружения, потому что "на следующий день оно окажется в руках так называемых "ополченцев", и что технологии будут потеряны", – не соответствует действительности.

Это указывает на то, что мы умеем пользоваться, что мы не передаем никому, что это безопасность украинской армии. И мы используем это оружие не для нападения, а для обороны,

– пояснил он.



В последнее время риторика Кремля в отношении Украины стала жестче / Фото из архива 24 канала

Политолог уточнил, что заявления, с которыми выступили Франция и Германия, где они осудили использование турецкого беспилотника, в первую очередь объясняются тесными связями России с этими государствами.

И очень грустно на самом деле это было видеть. Особенно учитывая то, что есть очередные постоянные обстрелы со стороны российской стороны. И они такой реакции не несут от первых лиц государств. А оказывается, когда украинцы начинают защищать свои территории, то это становится каким-то поводом для дискуссий,

– добавил эксперт.



Политолог, партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун / Фото с фейсбука эксперта

Максим Джигун также подчеркнул, что использование Украиной Bayraktar не нарушает никаких договоренностей. Кроме того, наличие такого вооружения минимизирует риски дальнейшей эскалации на востоке.

Несмотря на количественное значительное преимущество, несмотря на бронированную технику, огромное количество армии, Украина умеет, благодаря такому оружию, как скальпелем вырезать отдельные участки и нейтрализовывать оппонента. Поэтому усиление вооружения в Украине – это минимизация рисков нападения России, а не наоборот,

– уверен политолог.

По его словам, Украина должна быть настолько сильной, чтобы сделать невозможными стремления президента России Владимира Путина.