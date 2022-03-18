Об этом 18 марта сказал глава Львова Андрей Садовый. Он отметил, что в день ракетного удара по территории миротворческого центра у него біло много разговоров с польскими политиками, с мэрами.

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"Приезжал мэр Перемышля. Чтобы вы понимали, то удар произошел в 40 километрах от Львова, в 30 километрах от Перемышля. Я спросил своих коллег: "А если бы эта ракета, не дай Бог, попала бы на вашу территорию, чтобы вы тогда делали. Вы бы поднимали всю свою авиацию, вы бы поднимали все свои войска?", – сказал Садовый.

Обезопасить Евросоюз

Мэр Львова спросил, не проще ли дать соответствующее вооружение. Речь идет о системах противоракетной обороны, чтобы эти ракеты уничтожать еще в воздухе.

Думаю, что эта ситуация кардинально повлияет на будущее решение о поставках в Украину тех видов оружия, которые защищают Европейский Союз и Украину,

– сказал Садовый.

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