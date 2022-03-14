В Пентагоне после удара по Яворивскому полигону заявили, что "россияне расширяют свой набор целей". Такое заявление сделал спикер оборонного ведомства США Джон Кирби.

Стоит внимания Удары военных России по Яворивскому полигону – признак разочарования Путина, – советник Байдена

Именно на Яворивском полигоне проходили учения члены Национальной гвардии Флориды. Однако они успели покинуть Украину еще до начала российского вторжения. Во время авиаудара в воскресенье, 13 марта, никого из представителей США на полигоне не было.

Важно! В результате удара по Яворивскому полигону погибли 35 человек. Еще 134 получили ранения разной степени тяжести. Авиаудар был нанесен из акватории Черного моря. Самолеты взлетели с аэродрома в русском Саратове.

Джон Кирби также заявил, что Яворивский полигон не был тем местом, через который США оказывали помощь Украине в войне с Россией.

При этом в Пентагоне не считают, что российский удар по военному обучающему объекту был признаком того, что Россия нацелена на доставку Украине иностранной помощи в сфере безопасности.