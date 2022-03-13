Об этом рассказал советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Он считает, что глава Кремля недоволен тем, как происходят военные действия на территории Украины.

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Путина не устраивает ситуация в крупных городах Украины

Путин разочарован тем фактом, что его войска не продвигаются вперед так, как он думал, в больших городах, включая Киев,

– заметил Салливан.

Теперь глава государства-агрессора решил увеличить количество целей. Мол, он может причинить вред каждой части Украины.

В Пентагоне говорят, что бесполетная зона этому не помешала бы

Прокомментировали удар по полигону во Львовской области и в Пентагоне. Официальный представитель Джон Кирби считает, что бесполетная зона этой атаке не помешала бы. Традиционно он повторил уже всем известную фразу: закрытое небо привело бы к открытому конфликту России и НАТО.

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