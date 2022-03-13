Про це розповів радник Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван. Він вважає, що глава Кремля незадоволений тим, як відбуваються воєнні дії на території України.

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Путіна не влаштовує ситуація у великих містах україни

Путін розчарований тим фактом, що його війська не просуваються вперед так, як він думав, у великих містах, включаючи Київ,

– зауважив Салліван.

Отож тепер глава держави-агресорки вирішив збільшити кількість цілей. Мовляв, він може завдати шкоди кожній частині України.

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