Про це розповів радник Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван. Він вважає, що глава Кремля незадоволений тим, як відбуваються воєнні дії на території України.
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Путіна не влаштовує ситуація у великих містах україни
Путін розчарований тим фактом, що його війська не просуваються вперед так, як він думав, у великих містах, включаючи Київ,
– зауважив Салліван.
Отож тепер глава держави-агресорки вирішив збільшити кількість цілей. Мовляв, він може завдати шкоди кожній частині України.
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