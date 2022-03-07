Если на территории Николаевской области не работает линия 103 – паниковать не стоит. Вместо этого лучше позвонить на дополнительные номера.

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Дополнительные номера скорой помощи жителям Николаевской области

Их, собственно, и запустили для тех случаев, когда телефонная линия скорой помощи перегружена.

0504509042;

0675162895;

0675163084;

0504909132.

В Николаевской областной военной администрации подчеркивают, что номера можно использовать на всей территории области. Если в экстренной ситуации вы не можете дозвониться на 103 – сразу же звоните по одному из номеров, указанных выше.

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