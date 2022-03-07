Якщо на території Миколаївської області не працює лінія 103 – панікувати не варто. Натомість краще зателефонувати на додаткові номери.
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Додаткові номери швидкої допомоги для мешканців Миколаївщини
Їх, власне, і запустили для тих випадків, якщо телефонна лінія швидкої допомоги перевантажена.
- 0504509042;
- 0675162895;
- 0675163084;
- 0504909132.
У Миколаївській обласній військовій адміністрації наголошують, що номери можна використовувати на всій території області. Тож, якщо в екстреній ситуації ви не можете додзвонитися на 103 – відразу ж телефонуйте за одним з номерів, вказаних вище.
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