В Украине есть проблема, когда безосновательно и незаконно устанавливают конструкцию, сдирают плату за проезд, прохождение к побережью или берегам рек. Все эти действия абсолютно незаконны.

Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал адвокат и директор Черкасского центра юридической помощи Станислав Скиць.

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Он пояснил, что в Украине есть Водный кодекс, который четко регулирует все моменты. Кроме этого там прописано, что гражданам обеспечивается беспрепятственный и бесплатный доступ к побережиям морей и берегов рек, то есть к любым водоемам.

В соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства физические и юридические лица могут принимать в пользование часть побережий или водоемов. В законе четко прописано, что во время их использования доступ любых физических лиц не может быть ограниченным,

– сообщил адвокат Станислав Скиць.

"Даже если предприниматель взял в аренду часть пляжа или прибрежную зону, где ведет свою предпринимательскую деятельность, то все равно граждане имеют право беспрепятственно туда попасть и пользоваться этими водоемами", – добавил Скиць.

Что делать, если не пускают к водоемам

Адвокат сообщил, что в октябре 2019 года Верховной Радой Украины был принят ряд изменений в законодательство, где четко предусмотрена ответственность за нарушения, когда не обеспечивается беспрепятственный доступ граждан. Контролировать все это должны органы местного самоуправления, местные власти, а также Госэкоинспекция.

Если, например, граждане сталкиваются с такой конкретной ситуацией, тогда нужно вызвать полицию. Именно полиция может зафиксировать правонарушение, составить материалы. И уже на их основании можно обращаться в органы местной власти, которые непосредственно привлекают к ответственности,

– пояснил Станислав Скиць.

Размеры штрафов:

► Если это нарушение физическими лицами – от 3 400 гривен до 6 800 гривен.

► Если должностными лицами, то штраф больше – от почти 7 тысяч до 12 тысяч гривен

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"Все это касается побережья морей, морских заливов, лиманов, островов. То есть Водный кодекс четко перечисляет любые возможные водоемы, которые есть у нас в государстве", – подытожил Станислав Скиць.