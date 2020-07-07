В Україні є проблема, коли безпідставно та незаконно встановлюють конструкцію, здирають плату за проїзд, проходження до узбережжя або берегів річок. Усі ці дії абсолютно незаконні.

Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів адвокат та директор Черкаського центру безоплатної правової допомоги Станіслав Скіць.

Цікаво Чи закриють пляжі в Одесі через масові порушення карантину

Він пояснив, що в Україні є Водний кодекс, який чітко регулює усі моменти. Крім цього там прописано, що громадянам забезпечується безперешкодний та безоплатний доступ до узбереж морів та берегів річок, тобто будь-яких водойм.

Відповідно до вимог і норм чинного законодавства фізичні та юридичні особи можуть брати в користування частину узбереж або водойм. В законі чітко прописано, що під час їх користування доступ будь-яких фізичних осіб не може бути обмеженим,

– повідомив адвокат Станіслав Скіць.

"Навіть, якщо підприємець взяв в оренду частину пляжу чи прибережну зону, де веде свою підприємницьку діяльність, то однаково громадяни мають право безперешкодно туди потрапити й користуватися цими водоймами", – додав Скіць.

Що робити, якщо не пускають до водойм

Адвокат повідомив, що у жовтні 2019 року Верховною Радою України була прийнята низка змін до законодавства, де чітко передбачено відповідальність за порушення, коли не забезпечується безперешкодний доступ громадян. Контролювати все це мають органи місцевого самоврядування, місцева влада, а також Держекоінспекція.

Якщо, наприклад, громадяни стикаються з такою конкретною ситуацією, тоді потрібно викликати поліцію. Саме поліція може зафіксувати правопорушення, скласти матеріали. І вже на їх підставі можна звертатися до органів місцевої влади, які безпосередньо притягують до відповідальності,

– пояснив Станіслав Скіць.

Які розміри штрафів:

► Якщо це порушення фізичними особами – від 3400 гривень до 6800 гривень.

► Якщо посадові особи, то штраф більший – від майже 7 тисяч до 12 тисяч гривень

Читайте також Майже на всіх пляжах Одеси виявили кишкову паличку

"Усе це стосується узбережжя морів, морських заток, лиманів, остовів. Тобто Водний кодекс чітко перелічує будь-які можливі водойми, які є у нас в державі", – підсумував Станіслав Скіць.