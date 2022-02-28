В эфире 24 канала он отметил, что сейчас нужно меньше слов, а больше действий. Врага необходимо уничтожать, чем только можно.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Что делать, когда вы увидели вражескую технику
- Надо ее посчитать и четко зафиксировать, где эта техника расположена и в каком направлении движется.
- Написать или позвонить в военкомат, друзьям-военным или же перебросить в интернет-ресурсы.
Главные визуальные различия между ВСУ и оккупантами
Униформа
- Украинские военные имеют пиксельную форму грязного цвета, нацгвардейцы – оливкового цвета.
- оккупанты носят камуфляж болотного цвета.
Техника
- Основной камуфляж нашей техники – пиксели, или сплошной оливковый цвет у Нацгвардии;
- техника врага окрашена в большие грязные болотные пятна, или же сплошной темный зеленый цвет.
Также характерной особенностью российских танков являются метки:
- Z – восточные силы России,
- Z в квадрате – силы из Крыма;
- O – силы из Беларуси;
- V – морская пехота;
- X – чеченцы;
- A – силы спецназначения.
Что делать, когда увидели вражескую технику: смотрите видео
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