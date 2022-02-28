В эфире 24 канала он отметил, что сейчас нужно меньше слов, а больше действий. Врага необходимо уничтожать, чем только можно.

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Что делать, когда вы увидели вражескую технику

Надо ее посчитать и четко зафиксировать, где эта техника расположена и в каком направлении движется.

Написать или позвонить в военкомат, друзьям-военным или же перебросить в интернет-ресурсы.

Главные визуальные различия между ВСУ и оккупантами

Униформа

Украинские военные имеют пиксельную форму грязного цвета, нацгвардейцы – оливкового цвета.

оккупанты носят камуфляж болотного цвета.

Техника

Основной камуфляж нашей техники – пиксели, или сплошной оливковый цвет у Нацгвардии;

техника врага окрашена в большие грязные болотные пятна, или же сплошной темный зеленый цвет.

Также характерной особенностью российских танков являются метки:

Z – восточные силы России,

Z в квадрате – силы из Крыма;

O – силы из Беларуси;

V – морская пехота;

X – чеченцы;

A – силы спецназначения.

Что делать, когда увидели вражескую технику: смотрите видео

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