В эфире 24 канала он отметил, что сейчас нужно меньше слов, а больше действий. Врага необходимо уничтожать, чем только можно.

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Что делать, когда вы увидели вражескую технику

  • Надо ее посчитать и четко зафиксировать, где эта техника расположена и в каком направлении движется.
  • Написать или позвонить в военкомат, друзьям-военным или же перебросить в интернет-ресурсы.

Главные визуальные различия между ВСУ и оккупантами

Униформа

  • Украинские военные имеют пиксельную форму грязного цвета, нацгвардейцы – оливкового цвета.
  • оккупанты носят камуфляж болотного цвета.

Техника

  • Основной камуфляж нашей техники – пиксели, или сплошной оливковый цвет у Нацгвардии;
  • техника врага окрашена в большие грязные болотные пятна, или же сплошной темный зеленый цвет.

Также характерной особенностью российских танков являются метки:

  • Z – восточные силы России,
  • Z в квадрате – силы из Крыма;
  • O – силы из Беларуси;
  • V – морская пехота;
  • X – чеченцы;
  • A – силы спецназначения.

Что делать, когда увидели вражескую технику: смотрите видео

ВСУ

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