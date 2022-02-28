В ефірі 24 каналу він наголосив на тому, що зараз потрібно менше слів, а більше дій. Ворога необхідно знищувати, чим тільки можна.
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Що робити, коли ви побачили ворожу техніку
- Треба її порахувати та чітко зафіксувати, де ця техніка розташована та в якому напрямку рухається.
- Написати чи подзвонити у військкомат, друзям-військовим або ж перекинути в інтернет-ресурси.
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Однострій
- Українські військові мають піксельну форму брудного кольору, нацгвардійці – оливкового кольору.
- окупанти носять камуфляж болотного кольору.
Техніка
- Основний камуфляж нашої техніки – пікселі, або суцільний оливковий колір у Нацгвардії;
- техніка ворога пофарбована у великі брудні болотні плями, або ж суцільний темний зелений колір.
Також характерною особливістю російських танків є мітки:
- Z – східні сили Росії,
- Z в квадраті – сили з Криму;
- O – сили з Білорусі;
- V – морська піхота;
- X – чеченці;
- A – сили спецпризначення.
Що робити, коли побачили ворожу техніку: дивіться відео
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