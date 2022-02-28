В ефірі 24 каналу він наголосив на тому, що зараз потрібно менше слів, а більше дій. Ворога необхідно знищувати, чим тільки можна.

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Що робити, коли ви побачили ворожу техніку

Треба її порахувати та чітко зафіксувати, де ця техніка розташована та в якому напрямку рухається.

Написати чи подзвонити у військкомат, друзям-військовим або ж перекинути в інтернет-ресурси.

Головні візуальні відмінності між ЗСУ та окупантами

Однострій

Українські військові мають піксельну форму брудного кольору, нацгвардійці – оливкового кольору.

окупанти носять камуфляж болотного кольору.

Техніка

Основний камуфляж нашої техніки – пікселі, або суцільний оливковий колір у Нацгвардії;

техніка ворога пофарбована у великі брудні болотні плями, або ж суцільний темний зелений колір.

Також характерною особливістю російських танків є мітки:

Z – східні сили Росії,

Z в квадраті – сили з Криму;

O – сили з Білорусі;

V – морська піхота;

X – чеченці;

A – сили спецпризначення.

Що робити, коли побачили ворожу техніку: дивіться відео