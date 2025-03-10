Офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор НГУ Дмитрий Кожубенко в эфире 24 Канала отметил, что Украине нужны реальные гарантии безопасности, а не новые обещания. Военные уже видели Минские договоренности и то, что они абсолютно не действующие.

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"Я не могу говорить за своих товарищей, только за себя. Я воюю с 2014 года, и мне трудно воспринять то, что мы можем уступить большую территорию нашей страны. Но в то же время я понимаю, что мы действительно не вытягиваем эту карту – мы значительно слабее", – сказал Дмитрий Кожубенко.

Возвращать территории дипломатичным путем

Важно! 11 марта в Саудовской Аравии состоятся переговоры о возобновлении переговоров между Украиной и США. В Соединенных Штатах говорят, что цель встречи – создать "рамки для мирного соглашения и начального прекращения огня". Украинская сторона опасается, что во время встречи администрация Дональда Трампа будет склонять Украину к уступкам в пользу России.

Он добавил, что только если будут реальные, действенные гарантии и не будет значительных территориальных уступок, можно вести переговоры о временном прекращении войны. Но при условии, что территория Украины в дальнейшем будет возвращаться дипломатическим путем.

Он убежден, что Россия в любом случае использует эту "передышку", чтобы перевооружиться, доукомплектоваться и возобновить боевые действия.

К слову, советник Дональда Трампа по национальной безопасности ранее заявлял о том, что Украина может получить гарантии безопасности в обмен на территориальные уступки.