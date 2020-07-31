Украина всегда привлекала иностранцев, даже в XVIII веке в страну приезжали известные ученые, историки и географы. В своих заметках, переписке они оставили свои воспоминания и впечатления от нашей страны, культуры, традиций и людей.

Подборку удивительных цитат об Украине от путешественников со всех стран опубликовал сайт "ВСВІТІ".

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Путешествия по Украине: что говорили известные люди

В 1670-1672 годах по Украине путешествовал Ульрих фон Вердум. Он совершил всего четыре отдельные поездки в страну.

В Украине матери купают младенцев ежедневно дважды аж до года, считая, что это способствует росту детей,

– вспоминал фон Вердум в своем "Дневнике".

Иоганн-Готфрид Гердер, известный немецкий философ и этнограф, путешествовал по Украине в 1769 году и в своем "Деннике" писал, что Украина станет новой Элладой.

Украина станет когда-то новой Элладой (Грецией): прекрасный климат этого края, веселый нрав народа, его музыкальный талант, плодородная земля – ​​все это когда-то проснется и встанет большая культурная нация; ее границы протянутся к Черному морю, а ее влияние аж в далекий мир?

– отмечал этнограф.



Готфрид Гердер / Фото: uk.wikipedia.org

Эдвард Кларк – минералог и путешественник. Он много путешествовал по Восточной Европе и Балканам. В частности, во время путешествия по Украине он записывал интересные сведения о быте украинских селян. "Конюшня украинской почтовой стации на 20 лошадей своей чистотой и порядком могла бы успешно конкурировать с конюшней шляхтича в Англии. Дом бедного сельского старосты также замечательный: каждая маленькая вещь там была чистенькая, в порядке и на своем месте, мусора нигде не видно", – отмечал ученый.

После Московии это для нас было очень приятной неожиданностью. Я скорее обедал бы на полу украинской хаты, чем за столом московского князя,

– писал Кларк.



Эдвард Кларк путешествовал по Украине / Фото: uk.wikipedia.org

В 1795 году в письме французского Посольства к министру иностранных дел говорилось:

Несмотря на деспотию Московии, которая душит все украинское, эта казацкая нация и дальше свободолюбива. Це был бы смертельный удар по Московии, если бы удалось поднять Украину на революцию. Тогда она сыграла бы главную роль в освобождении всех народов, что теперь стонут в московском иге.

Алексей Левшин – российский этнограф и публицист писал о том, что украинцы ненавидят московитов. Он писал:

Здесь часто услышите, как они говорят: "Добрый человек, но москаль". Но этого еще мало: они передают это чувство даже младенцам, пугая их "солдатом". Перепуганный этим именем, ребенок перестает плакать,

– писал в своих "Письма с Малороссии" россиянин.