Україна завжди приваблювала іноземців, навіть у XVIII столітті до країни приїздили відомі вчені, історики та географи. У своїх замітках, листуванні вони залишили власні спогади і враження від нашої країни, культури, традицій та людей.

Підбірку дивовижних цитат про Україну від мандрівників з усіх країн опублікував сайт "ВСВІТІ".

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Мандрівки Україною: що говорили відомі люди

У 1670 – 1672 роках Україною мандрував Ульріх фон Вердум. Він здійснив всього чотири окремі поїздки до країни.

В Україні матері купають немовлят щоденно двічі аж до року, вважаючи, що це сприяє ростові дітей,

– згадував фон Вердум у своєму "Щоденнику".

Йоганн-Готфрід Гердер, відомий німецький філософ та етнограф, подорожував Україною в 1769 році та у своєму "Деннику" писав, що Україна стане новою Елладою.

Україна стане колись новою Елладою (Грецією): прекрасне підсоння цього краю, весела вдача народу, його музикальний хист, родюча земля – все це колись прокинеться і повстане велика культурна нація; її межі протягнуться до Чорного моря, а її впливи геть у далекий світ?

– зазначав етнограф.



Готфрід Гердер / Фото: uk.wikipedia.org

Едвард Кларк – мінералог і мандрівник. Він багато подорожував Східною Європою та Балканами. Зкорема, під час подорожі Україною він записував цікаві відомості про побут українських селян. "Конюшня української поштової стації на 20 коней своєю чистотою і порядком могла б успішно конкурувати з конюшнею шляхтича в Англії. Хата бідного сільського старости також чудова: кожна найменша річ там була чистенька, в порядку і на своїм місці, сміття ніде не видно", – відзначав науковець.

Після Московщини це для нас було надзвичайно приємною несподіванкою. Я радше обідав би на підлозі української хати, ніж за столом московського князя,

– писав Кларк.



Едвард Кларк мандрував Україною / Фото: uk.wikipedia.org

У 1795 році в листі французької Амбасади до міністра закордонних справ йшлося:

Незважаючи на деспотію Московщини, яка душить все українське, ця козацька нація є і далі вільнолюбна.Це був би смертельний удар по Московщині, якби вдалося підняти Україну на революцію. Тоді вона відіграла б головну роль у визволенні всіх народів, що тепер стогнуть в московському ярмі.

Олексій Льовшин – російський етнограф і публіцист писав про те, що українці ненавидять москвинів. Він писав:

Тут часто почуєте, як вони кажуть: "Добра людина, але москаль". Але цього ще мало: вони передають це почуття навіть немовлятам, лякаючи їх "москалем". Перестрашена цим іменем, дитина перестає плакати,

– писав у своїх "Письма із Малоросії" росіянин.