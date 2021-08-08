Моя короткая подборка:
Технологии:
- Интернет в Украине точно лучше, чем во многих европейских странах и 100% лучше, чем в США.
- IT-сектор – самый быстрорастущий и дает уже 5% ВВП.
- "Дія" – это фантастика. У меня в телефоне и паспорт, и ИНН, и права, и техпаспорт, и многое другое. Через "Дію" уже и кредиты берут, и ФОПы открывают.
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- Камеры слежения. Киев сегодня лидирует среди европейских городов по их количеству. Почитайте новости, такой скорости раскрытия преступлений раньше не было.
- Помимо камер, здесь используется масса иных сервисов и трекинг и распознание лиц и контакты подозреваемого…
- Банк. Мобильные приложения изменили формат взаимоотношений с банком. Визитов стало меньше, скорость работы больше. И это настоящая находка для онлайн-торговцев.
- Да. Онлайн-магазины и шопинг, не выходя из дома.
- А маркетплейсы типа "Розетки"?
- А "Новая почта"?
Как без этого всего жили 10 лет назад?
Экономика:
- ВВП в 2011 году, за два года до войны 163 миллиарда долларов против 182 миллиардов долларов по итогам 2021 года и с населением 45 миллионов против 35 миллионов сегодня… ВВП на душу населения соответственно 3,6 тысячи долларов против 5,2 тысячи.
- Средняя зарплата 10 лет назад 3 тысячи гривен при курсе 8,0 это 375 долларов и в июле этого года уже 525 долларов.
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Бизнес:
- 5 – 7 – 9 – настоящий прорыв, таким дешевым кредит для бизнеса в Украине еще не был. Своими глазами видел кредитный договор в гривне и на 3%.
- Моратории на проверки.
- Возможность онлайн открыть бизнес.
- Онлайн сдача отчетности.
- Электронная подпись.
- Технологии для бизнеса – автоматизация процессов, бухгалтерии, видеосвязь, командная работа в приложениях над проектами, удаленна работа.
- Логистические сервисы.
- Аутсорсинг транспорта, сервисов, всего.
Аналитика:
- При слабой институционального власти у нас появились крутые Think Tanks, создающие качественную аналитику и формирующие государственную политику: Центр Економічного Відновлення, GMK Center, Центр Экономической стратегии, Центр Транспортной стратегии, Ukrainian Economic Outlook ну и Ваш любимый Ukrainian Institute for the Future.
Медицина:
- Начата реформа. Появились семейные доктора. Мои сотрудники, особенно с детьми, довольны.
- Новые медицинские частные сети, сети лабораторий для сдачи анализов есть теперь почти в каждом квартале.
- Аптеки тоже на каждом шагу.
Образование:
- Появляются новые учебные центры: UNIT City, Американский университет, Школа Государственного управления им. Сергея Нижнего (в партнерстве с Сингапурским государственным университетом), университет Метинвеста, Президентский университет.
- Онлайн-образование дает теперь неограниченные возможности и мы можем учиться и в Оксфорде и в Гарварде, не выходя из дома.
Инфраструктура:
- Впервые мы начали говорить, что в Украине появились хорошие дороги. Строят мосты, школы, садики.
- Появились "скоростные" современные поезда (скоростные в кавычках, но это точно лучше купе и плацкарта.
- В Украине строятся новые порты, пионером здесь является TIS.
- Об онлайн-такси можно промолчать. UBER, BOLT – просто праздник простоты и удобства.
- Электроскутеры.
- Доставка еды, лекарств, всего…
Как вам изменения за 10 лет?)
Путешествия:
- В Украине появились новые аэропорты.
- С десятком лоукостеров.
- Сотней недорогих направлений по всему миру.
- И безвиз с Европой…
Или ничего не поменялось?)
Государство:
- Постепенно электрифицируется. В смысле, все больше электронных сервисов.
- У нас впервые появилась долгосрочная стратегия до 2030 года.
- Одно ГОТОВО чего стоит. В одном месте и паспорт получить, и жениться, и развестись. А нет, развестись еще нельзя.
- Патрульная полиция. Может, мне везет, но каждое общение – повод если не для гордости, то точно для радости.
- Суды... Тут работы еще непочатый край, но в год в среднем у меня минимум один судебный спор. И ни разу взятки не требовались. Медленно, но как-то идет.
- Социальные лифты. И не говорите с нынешним парламентом, что их нет.
Армия:
- Война заставила нас переосмыслить роль армии и безопасности. В Украине сегодня – пусть не самая сильная армия Европы, но точно самая боеспособная.
- Доверие к военным сегодня выше, чем ко всем госорганам.
- Армия меняется и усиливается.
- Появилось большое количество современных военных разработок.
- Наш ВПК развивается, создавая новые системы обороны и нападения.
10 лет назад о таком и не мечтали… О разнообразии новых продуктов, техники, машин, сервисов – не мне вам рассказывать.