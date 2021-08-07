Если верить не официальной, то гораздо больше. Фактически, российские власти, рекламирующие свои 5 или 6 или сколько там у них уже отечественных вакцин от коронавируса, виноваты в каждой из смертей, сравнимых с геноцидом.
Интересно Бегемот в пачке и пуантах: Шойгу показал ограниченность, отвечая Зеленскому
Репутационным геноцидом собственного населения, жизни которого стали разменной монетой в рекламе бесполезного препарата, производство которого даже для внутренних нужд РФ не может наладить.
Вместо этого, Кремль мог бы допустить в Россию иностранные вакцины, благодаря чему процесс вакцинации проходил бы в разы быстрее и были бы сбережены не сотни, не тысячи, а десятки тысяч жизней.
Не пропустите Донбасс – это наша ГДР
Но нет…
Но в разы успешнее они уничтожают свое собственное население, во имя все тех же геополитических амбиций.