Молчание Москвы

Кремль будет и дальше кричать, что "никакого дефолта нет", что они готовы платить все долги... В рублях... По "официальному курсу". Нет желающих получать рубли? Они там просто все русофобы. Какие вам еще нужны доказательства "неспровоцированной русофобии" от всего мира?

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То есть где-то так они все еще долго будут объяснять.

На фоне уже введенных ограничений и санкций в отношении московитов, как таковой дефолт будет означать не так много. И сам по себе он ничего особенно не изменит.

Дефолт есть дефолт

Хотя, я не согласен с теми, кто пишет, что он "ничего не означает".

В мире много индивидов и организаций, для которых "бизнес – это просто бизнес". И они готовы поддерживать отношения с наиболее людоедскими режимами, если это выгодно.

Но и для тех, для кого "бизнес – это бизнес", "дефолт – это дефолт". Это фактор, который будут учитывать все (даже аморальные дельцы и откровенные людоеды), и это очень важно.

Россию необходимо демилитаризовать – смотрите видео: