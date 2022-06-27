Мовчання Москви

Кремль буде і далі кричати, що "жодного дефолту немає", що вони готові сплачувати всі борги... У рублях... За "офіційним курсом". Немає бажаючих одержувати рублі? Вони там просто усі русофоби. Які вам ще потрібні докази "неспровокованої русофобії" від усього світу?

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Тобто десь так вони це все ще довго будуть пояснювати.

На тлі уже впроваджених обмежень і санкцій щодо московитів, як такий дефолт буде означати не так і багато. І сам по собі він нічого особливо не змінить.

Дефолт є дефолт

Хоча, я не погоджуюсь з тими, хто пишуть, що він "нічого не означає".

У світі багато індивідів та організацій, для яких "бізнес – це просто бізнес". І вони готові підтримувати стосунки із найбільш людожерськими режимами, якщо це вигідно.

Але і для тих, для кого "бізнес – це бізнес", "дефолт – це дефолт". Це фактор, який будуть враховувати усі (навіть аморальні ділки та відверті людожери), і це дуже важливо.

Росію необхідно демілітаризувати – дивіться відео: