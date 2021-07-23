Литвиненко сменил на посту Валерия Кондратюка. Соответствующий указ президент Владимир Зеленский одобрил 23 августа.

Ранее Зеленский сменил главу Службы внешней разведки: новым руководителем стал Литвиненко

Что известно о Литвиненко

Образование

49-летний генерал-майор запаса родом из Киева. В 1994 году он окончил Институт криптографии, связи и информатики академии ФСБ России по специальности "прикладная математика".

В 2009 году Литвиненко был выпускником специальности "правоведение" Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 2013 году окончил Королевский колледж оборонных наук в Великобритании.

Карьера

На протяжении 1994 – 1998 годов Литвиненко имел звание старшего офицера. Он работал главным специалистом Главного управления правительственной связи Службы безопасности Украины.

В 1998 Литвиненко начал работу в Национальном институте стратегических исследований. До 2005 года занимал несколько должностей в ведомстве – был старшим консультантом, заведующим отделом и тому подобное.

В 2005 – 2007 годах мужчина работал руководителем управления в департаменте государственной безопасности Аппарата Совета нацбезопасности и обороны.

Следующие 3 года Литвиненко был заместителем начальника Департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ. В течение 2014 – 2019 – заместителем секретаря СНБО.

В 2019 году он возглавил Национальный институт стратегических исследований.

Обратите внимание! Литвиненко является доктором политических наук, профессором, а также заслуженным деятелем науки и техники Украины.