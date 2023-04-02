Об этом в комментарии 24 Каналу заявил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что есть пункт, который могли бы реализовать давно, но почему-то еще не реализовали. Здесь говорится о переименовании Севастополя в "Объект №6".

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"А почему украинский город Севастополь должен так называться, если россияне настаивают, что он город "российской славы"?" – подчеркнул он.

Политтехнолог убежден, что поскольку переименование города полностью в компетенции украинских государственных органов, то это можно было сделать еще в 2014 году.

"Обратиться к мировому сообществу с просьбой исправить на всех картах на украинское название. Я понимаю, что господин Данилов шутит, называя его "Объектом №6". Но, по-моему, это вполне может называться по-украински "Севастополь", – рассказал Шейтельман.

Он уверен, что это единственное, что можно было бы уже выполнить.

Уничтожение "понтонной переправы"

Среди пунктов секретаря СНБО есть пункт о "демонтаже транспортного перехода". Вероятно, здесь говорится о Крымском мосте. Михаил Шейтельман отметил, что он должен быть обязательно уничтожен, ведь это, фактически, понтонная переправа для российской армии.

"Именно он позволил воевать, ныне опрокидывать войска. И мы его уничтожим во время войны", – сказал он.

Политтехнолог предполагает, что это может произойти не после деоккупации. А, мол, тогда, когда ВСУ во время контрнаступления выйдут на побережье Азовского моря.

"Так оттуда уже серьезными новыми ракетами НАТО удастся его добить. Затем нужно будет демонтировать остатки", – сказал он.

Что известно о пунктах деоккупации Крыма от секретаря СНБО: смотрите видео

Депортация россиян будет законной

Михаил Шейтельман рассказал, что депортация россиян, приехавших на полуостров, будет в пределах международного права. Мол, в свое время после Второй мировой войны депортировали несколько миллионов немцев из других стран.

"Это вполне естественно, когда пришедшие с оккупантами должны быть отправлены обратно. Каждый, кто приехал после 2014 года, должен быть немедленно депортирован", – заявил он.

Возврат недвижимости законным владельцам

Относительно пункта об отмене всех договоров, политтехнолог убежден, что это вполне логично и по возвращающимся законам Украины. То есть, все, кто владел недвижимостью по состоянию на 2014 год, получают ее обратно.

"Полностью все надо будет вернуть безвозмездно законным владельцам. Поэтому, продавший случайно россиянам, получит обратно безвозмездно. Никаких компенсаций россияне получать не должны", – подчеркнул политтехнолог.

Спорные пункты

По его мнению, есть два спорные пункты по плану Данилова.

Первый – это о тех преследованиях что-ли, жителей, проживавших на оккупированных территориях. То, что господин Данилов написал в своем плане, частично противоречит Женевской конвенции,

– сказал политтехнолог.

Он отметил, что, когда человек оказался на оккупированной территории, то в этом есть прямая вина государства.

"Не того, которая её оккупировала, а того, которая не смогла его защитить. Армия не смогла его защитить, хотя он платил налоги на армию. Женевская конвенция предполагает, что, по определению, у этого человека нет вины сразу, если он не совершил новых преступлений", – заявил он.

По словам политтехнолога, если человек, например, пошел добровольцем в российскую армию, пошел в военное училище, стал офицером или подписал контракт, тогда это преступление.

"Это коллаборационизм, но если он просто работал на предыдущем месте работы, то, согласно международной конвенции, это не преступление", – рассказал он.

Возвращение в Крым

По мнению Михаила Шейтельмана, среди шагов Данилова, позволяющих деоккупировать Крым, не хватает одного пункта.

"Там нет ничего о том, что надо вернуть бежавших из Крыма жителей, из оккупации. Бежали и в другую часть Украины, бежали за границу и стали беженцами по всему миру. И вот о них должно позаботиться украинское государство", – считает он.

Политтехнолог отметил, что это будет возвращение временных переселенцев. И это сотни тысяч человек.

"И это наши люди, верные Украине на 100%, которые были во время войны здесь. Поэтому, мне кажется, здесь вопрос об интеграции и финансовой помощи этим людям", – сказал он.

Шейтельман предполагает, что это может быть за счет имущества оккупантов, ведь там освободится то, что построили россияне, например. Все, что будет конфисковано.

Соответственно, можно будет за счет этого имущества освобожденного помочь вернуться сотням тысяч украинцев, бежавших из Крыма,

– подытожил политтехнолог.

Что предполагает план деоккупации Крыма от Данилова