О контроле над ситуацией на брифинга рассказал начальник Управления ювенальной превенции Национальной полиции Ярослав Шанько, передает 24 Канал.

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В полиции прокомментировали ситуацию с ПИК "Редан"

По его данным, в Украине уже заблокировали около полусотни телеграмм-каналов и групп, связанных с ПВК "Редан".

Он отметил, что первый инцидент произошел 22 февраля в столице страны-агрессора, тогда погибли два подростка.

"Именно после этого российские спецслужбы использовали такую ситуацию как модель провокации беспорядков на территории Украины для дестабилизации ситуации", – отметил Шанько.

Шанько рассказал, что в конце февраля Нацполиция обнаружила в сети активность нового молодежного движения, целью которого является провоцирование конфликтов и массовых драк. Полиция приступила к проверке информации, к которой присоединились подразделения киберполиции, ювенальные полицейские, участковые.

Полиция заблокировала почти полсотни этих каналов

По его словам, правоохранители установили, что в соцсетях и вновь телеграмм-каналах администраторы распространяют информацию и провоцируют молодежь к массовым скоплениям и физическим противостояниям между собой, чтобы намеренно вовлечь детей в противоправную деятельность.

Как он рассказал, за неполную неделю Нацполиция зафиксировала более 40 таких встреч в 17 регионах Украины. Однако полиция оперативно отреагировала на все эти события и не допустила никаких столкновений, подчеркнул Шанько.

На эти мероприятия было задействовано более 2,5 тысячи полицейских. В отделы и территориальные отделения полиции были приглашены более тысячи человек. Из них большинство – несовершеннолетние. На месте с ними и их родителями были проведены профилактические разговоры о недопущении нарушений общественного порядка и разъяснении как административной, так и уголовной ответственности,

– рассказал Шанько.

Когда полицейские общались с детьми, большинство из них объяснили, что были участниками этих групп или массовых скоплений из-за любопытства, что будет происходить дальше.

Шанько отметил, что полицейские сегодня заблокировали почти полсотни этих каналов и групп, установили 45 администраторов каналов, созданных для того, чтобы раскрутить это молодежное движение и дестабилизировать ситуацию в Украине.

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