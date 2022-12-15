Агенты влияния России

Во времена СССР в "империи зла" было немало агентов, которые не только могли оставлять надписи в публичных местах, но и действовать глубже. Влиять на общественное мнение. В настоящее время наглые граффити на русском языке в цивилизованных странах (последний громкий пример – русские вандалы в Барселоне) никуда не исчезли, как и не исчезли агенты Москвы.

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Именно они засевают у головы людей сомнения и мысли о том, что "не все так однозначно", "российские преступления в Буче могут быть фальсификацией", "Европа замерзнет", об "украинских нацистах" и "коварных беженцах", "хороших россиянах" и то, что "канал "Дождь" – жертва", что "Путина не нужно провоцировать", а "Украина сама виновата". Таких нарративов очень много – они распространяются благодаря работе российских СМИ (таких как "Раша Тудей"), а также действующих под прикрытием пропагандистов, как "журналисты", "публичные интеллектуалы", "общественные деятели" или "гендерные активисты".

Эти лица представляют угрозу национальной безопасности своих стран, ведь работают в интересах России — государства, признанного миром, как спонсор терроризма.

Обратите внимание! Многие годы Россия собирала и "подкармливала" различных маргиналов, "сбитых летчиков", накачивала их деньгами, оказывала поддержку и превращала в своих лоббистов.



Кое-где из этого вырастали целые партии, которые даже одерживали победы на выборах и места в парламентах и правительствах (речь о таких политсилах как "Альтернатива для Германии", "Национальный фронт" во Франции, "Йоббик" в Венгрии, "Лига Севера" в Италии).

Чем опасны пропагандисты и агенты влияния

Пропагандисты кое-где опаснее комбатантов, поскольку имеют сильное влияние на большие группы людей и способны нанести немалый вред. Классический пример – деятельность нацистских пропагандистов в годы Второй мировой войны. Не зря пропагандиста Юлиуса Штрайхера приговорили к смертной казни на Нюрнбергском процессе.

Уже в настоящее время такое СМИ, как "Свободное радио и телевидение тысячи холмов" или просто "Радио тысячи холмов", фактически спровоцировало массовый геноцид в Руанде. Это признал Международный трибунал и приговорил к длительным срокам его сотрудников-пропагандистов.

Сейчас в Гааге проходит судебный процесс над 86-летним Фелисьеном Кабугой, который являлся вдохновителем и спонсором создания "радио ненависти". Как видим, срока давности по таким делам нет.

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Некоторые европейские политики и чиновники, журналисты и общественные деятели до поры до времени были в статусе "спящих агентов" и включались только в случае необходимости — например, когда необходимо было пролоббировать условный "Северный поток", подписать "коллективное обращение интеллектуалов", подать пример дружбы россиян и украинцев в диаспоре.

С началом российского вторжения и особенно после перелома в российско-украинской войне, Москва панически начала засвечивать свою агентуру и бросать ее в бой на политическом и информационных фронтах.

Таким образом Россия окончательно "засветила" свою агентуру, чем облегчила работу по ее учету. Ведь то, чем занимаются ее симпатики в мире — это оправдание терроризма, военных преступлений и геноцида. В подавляющем большинстве агенты влияния РФ делают это не по зову сердца или рафинированной скуки (как, например, в годы "Холодной войны" делали члены так называемой "Кембриджской пятерки"), а за деньги.

То есть их вполне справедливо квалифицировать как наемников, таких себе иностранных легионеров "русского мира". Их деятельность очень важна для России и опасна для Украины и мира, поэтому эти люди должны быть наказаны.

Пора действовать

Работа по этому направлению уже началась. OSINT-сообщество Molfar создало собственный реестр пропагандистов террористического режима Российской Федерации. Исследователи начали собирать имена и частные данные пропагандистов, российских агентов локализовали по странам и для удобства сделали каталог этих пособников террористов. 24 канал выделил всего несколько самых известных из них.

Персональная страница польского агента "русского мира" Януша Корвина-Микке / Скриншот

В списке, который составили расследователи OSINT-сообщества Molfar, есть бывшие и действующие политики, журналисты, публицисты, так называемые "общественные деятели", "активисты" и представители "союзов дружбы" и фейковых организаций украинской диаспоры.

Среди прочих бывший председатель Верховного суда Словакии, экс-министр юстиции, кандидат на должность президента Штефан Харабин.

Словацкий лоббист российских террористов Штефан Харабин / фото TASR

Что известно о Штефане Харабине и его связях с Россией Во времена Чехословакии был членом Коммунистической партии. По данным Института GLOBSEC, на выборах Президента Словакии в 2019 году Харабин получил поддержку от пророссийских страниц в фейсбуке. Харабин выступает против присутствия НАТО на территории Словакии, а также считает, что власть в стране – слабая и зависимая, и контролируется США через частные неправительственные организации, оказывающие финансовое влияние на действующих деятелей при принятии ими решений.



Также считает, что США сознательно вовлекают Словакию и Восточную Европу в военное противостояние с РФ. После начала военной агрессии против Украины в соцсетях поддержал действия Владимира Путина, в результате чего был арестован полицией Словакии за пропаганду экстремизма, но позже отпущен.

А вот агент "русского мира" в Португалии — гражданка Украины. Наталья Хмель (Васковская).

Наталья Хмель (крайняя справа) / фото – spilka.pt

Наталья Хмель сейчас / фото – фейсбук фигурантки каталога

Эта женщина выдавала себя за уполномоченную представительницу украинской диаспоры и распространяла нарративы об "одном народе".

Хмель активно сотрудничает с Посольством Российской Федерации в Португалии и местным представительством фонда "Русский мир", открыто пропагандирует пророссийские и антиукраинские настроения среди членов ассоциации, декларирует неизбежный распад Украины,

– Molfar об агенте россиян в Португалии.

После открытого российского вторжения госпожа Хмель изменила тактику – теперь ее аватарку на фейсбуке украшает украинский флаг, а в сообщениях и репостах – сплошное желание "помочь". Сейчас она радуется освобождению Херсона, собирает средства от душевных португальцев на "волонтерку", но совсем недавно вместо вышиванки носила на себе "колорадскую" ленту. Возможно, и к ней наконец пришло прозрение и госпожа Хмель сейчас пытается искупить свою вину, впрочем, Molfar не сообщает про ее отречение от "русского мира".

Начало большого пути

Реестр российских агентов постоянно обновляется. Сейчас там уже более 290 человек. Для каждого лица даны доказательства ведения пропагандистской деятельности в пользу России.

Карта деятельности агентов врагов и каталог / Molfar

Доказательства получены путём исследования открытых источников информации. В комментарии к записи содержится экспертный анализ специалистов Molfar. Конечно, этот список не полон и сейчас это только начало проекта, однако его важность не подлежит сомнению.