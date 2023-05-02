Еще по меньшей мере 200 человек получили ранения в результате столкновений 2 мая 2014 года. Столкновения начались после того, как участники "Антимайдана" напали на фанатов одесского "Черноморца" и харьковского "Металлиста", устроивших шествие перед футбольным матчем чемпионата Украины. Подробнее о том, что произошло 2 мая в Одессе, читайте дальше в материале 24 Канала.

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Хронология событий 2 мая: как начались столкновения

В районе Греческой площади около 15:00 болельщики "Черноморца" и "Металлиста" решили пройтись по улицам Одессы мирным шествием "За единую Украину". Футбольные фанаты планировали стартовать с Соборной площади.

В то же время на углу улицы Жуковского и Александровского проспекта собралось более 300 участников "Антимайдана", большинство из которых представляли организацию "Одесская дружина". Они планировали двигаться параллельно маршу фанатов и евромайдановцев.

Столкновения 2 мая 2014 года в Одессе / Фото Getty Images и "Громадське"

Колонны пересеклись в районе Греческой площади, после чего вспыхнули массовые беспорядки. Обе стороны бросали друг в друга камни, пиротехнику и коктейли Молотова.

В результате противостояния на центральных улицах Одессы погибли шесть человек – все от огнестрельного ранения. Первыми из них стали участники марша за единство Игорь Иванов и Андрей Бирюков.

Спустя 9 лет после столкновений о потерях вспомнил активист Сергей Стерненко. Он написал, что пророссийский "активист" Виталий Будько "Боцман" убил из карабина Игоря Иванова, десятника одесского "Правого сектора".

После выстрела в Игоря и убийства Андрея Бирюкова и началась битва уже с осознанием, что или мы, или они. Без вариантов. Спасение Одессы – дело жизни Игоря Иванова,

– отметил Стерненко.



Игорь Иванов, убитый в Одессе / Фото из соцсетей Стерненко

Как конфликт переместился на Куликово поле

После того как в центре города произошло трехчасовое ожесточенное столкновение между сторонниками Евромайдана и "Антимайдана", конфликт перешел на Куликово поле.

Там майдановцы и футбольные фанаты штурмовали палаточный городок возле Дома профсоюзов. После его разрушения около 300–350 человек укрылись в здании, где оказались заблокированными.

По мере того как конфликт обострился и участники продолжали бросать друг в друга коктейлями Молотова, в Доме профсоюзов вспыхнул пожар.

В результате пожара 32 человека погибли от отравления угарным газом, а еще 10 выпрыгнули из окон и разбились насмерть. Среди пострадавших 34 мужчины, 7 женщин и несовершеннолетний парень.

Кремль превратил столкновения в Одессе в орудие пропаганды

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности подчеркивает, что события в Одессе были частью гибридной агрессии России против Украины, которая началась в феврале 2014 года.

Перед трагедией 2 мая пророссийские "титушки" в Одессе уже нападали на сторонников Евромайдана и единой Украины.

Российские спецслужбы причастны к пожару в Одессе 2 мая: смотрите видео

Кремлевская пропаганда распространяла фейки в стиле "распятого мальчика" о погибших 2 мая: о задушенной беременной, изнасилованных и сожженных женщинах, о матери, погибшей с двумя детьми.

Все это свидетельствует об информационной раскрутке трагедии, нагнетании, а затем и возможном участии в ее организации,

– отмечают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Там напомнили, что вокруг Дома профсоюзов были столкновения с применением насилия с двух сторон. Это разрушает миф о том, что "мирных людей силой загнали и сожгли".

Видео с места событий свидетельствуют, что коктейли Молотова бросали с двух сторон. Также установлен факт, что из здания стреляли по улице – соответствующее выходное отверстие от пули было зафиксировано на стекле.

Пожар в Доме профсоюзов был масштабным, поскольку пророссийские активисты занесли внутрь бутылки с зажигательной смесью и бензин. Людей из охваченного пожаром здания спасали их политические оппоненты.

Привлекли ли кого-то к ответственности

После трагедии 2 мая правоохранители начали расследование по нескольким уголовным производствам. Самое большое дело касается массовых беспорядков на Греческой площади, в результате которых были убиты 6 человек.

В рамках этого дела обвиняемыми были 19 антимайдановцев – 17 украинцев и двое россиян. Однако в 2017 году их всех оправдали и отпустили. Следствие якобы не собрало достаточных доказательств вины.

Главарями, по мнению следствия, были украинец Сергей Долженков и россиянин Евгений Мефедов. Прокуратура требовала для фигурантов заключения на срок от 8 до 15 лет. Однако, по мнению коллегии судей, вина обвиняемых не была доказана, поэтому их оправдали.

Отметим, что в 2019 году Украина передала Долженкова и Мефедова России в обмен на освобождение украинских политзаключенных.



Мефедов и Долженков на свободе / Фото из фейсбука Александра Белого

Также расследуют причины пожара в Доме профсоюзов и бездействия спасателей в первые его минуты. Один из высокопоставленных фигурантов расследований – Петр Луцюк, который в 2014 году возглавлял управление МВД в Одесской области.



Петр Луцюк / Фото "Думская"

На следующий день после трагедии его уволили. Дело Луцюка до сих пор слушается в Приморском суде.

18 апреля 2023 года Приморский суд Одессы огласил приговор экс-заместителю руководителя милиции Одесской области по общественной безопасности Дмитрию Фучеджи. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы и лишение звания полковника.



Дмитрий Фучеджи / Фото из открытых источников

Это первый приговор, вынесенный в отношении сотрудников милиции по поводу их бездействия и содействия "Антимайдану" до, во время и после событий 2 мая.

Фучеджи судили в его отсутствие, ведь еще 4 мая 2014 года он сбежал из больницы в непризнанное Приднестровье. Он до сих пор находится в розыске.

В Украине заочно арестован сын экс-мэра Одессы Руслана Боделана, который был главой областного управления ГСЧС. Следователи считают, что его бездействие 2 мая повлекло за собой массовую гибель людей.



Руслан Боделан / Фото "Думская"

После трагических событий бывший глава ГСЧС переехал в оккупированный Крым. Он гражданин России еще с 2010 года.

"Если бы судьба сложилась иначе – потеряли бы Юг"

Спустя 9 лет после трагедии активист Сергей Стерненко убежден, что если бы 2 мая судьба сложилась иначе в Одессе, то Украина потеряла бы Юг.

В Одессе россияне и коллаборанты прогорели со своей попыткой создать "ОНР". Если бы судьба сложилась иначе – давно потеряли бы весь Юг и выход к Черному морю. В тот день они пришли нас убивать, потому что мы украинцы. Но они проиграли. Проиграют и сейчас. Потому что мы украинцы,

– отметил Стерненко.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук также во время обращения к одесситам заявил, что 9 лет назад Одесса защитила не только себя, но и Юг Украины.

"2 мая – тот день, когда Одесса защитила не просто себя. Одесса выстояла и защитила Украину на Юге нашего государства. Несмотря на трагичность ситуации, мы выстояли и победили. Победили в 2014 году и победим сейчас", – сказал Братчук.

В Одессе люди приносят цветы к месту гибели Игоря Иванова и Андрея Бирюкова.

Люди приносят цветы к месту гибели Иванова и Бирюкова / Фото Суспільне

Сегодня, в годовщину событий 2 мая, вход на Куликово поле осуществляется через пропускные пункты по документам, удостоверяющим личность. В случае объявления воздушной тревоги все граждане должны будут пройти в ближайшие укрытия.

Также в Одессе в течение 2 мая ужесточились меры безопасности. За порядком следят сотрудники Национальной полиции, Национальной гвардии и другие представители сил обороны.