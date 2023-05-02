Ще щонайменше 200 людей отримали поранення унаслідок сутичок 2 травня 2014 року. Сутички розпочалися після того, як учасники "Антимайдану" напали на фанатів одеського Чорноморця і харківського Металіса, які влаштували ходу перед футбольним матчем чемпіонату України. Детальніше про те, що сталося на 2 травня в Одесі – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Трагедії 2 травня в Одесі: висока ціна не усвідомлена повноцінно

Хронологія подій 2 травня: як почалися сутички

У районі Грецької площі близько 15:00 вболівальники Чорноморця та Металіста вирішили пройтися вулицям Одеси мирною ходою "За єдину Україну". Футбольні фанати планували стартувати з Соборної площі.

Водночас на розі вулиці Жуковського та Олександрівського проспекту зібралися понад 300 учасників "Антимайдану", більшість з яких представляли організацію "Одеська дружина". Вони планували рухатися паралельно маршу фанатів та євромайданівців.

Сутички 2 травня 2014 року в Одесі / Фото Getty Images та "Громадське"

Колони перетнулися в районі Грецької площі, після чого спалахнули масові заворушення. Обидві сторони кидали одне в одного каміння, піротехніку та коктейлі Молотова.

Унаслідок протистояння на центральних вулицях Одеси загинуло шестеро людей – всі від вогнепального поранення. Першими з них стали учасники маршу за єдність Ігор Іванов та Андрій Бірюков.

Через 9 років після сутичок про втрати згадав активіст Сергій Стерненко. Він написав, що проросійський "активіст" Віталій Будько "Боцман" вбив з карабіна Ігоря Іванова, десятника одеського "Правого сектора".

Після пострілу в Ігоря та вбивства Андрія Бірюкова і почалась битва вже з усвідомленням, що або ми, або вони. Без варіантів. Порятунок Одеси – справа життя Ігоря Іванова,

– зазначив Стерненко.



Ігор Іванов, якого вбили в Одесі / Фото із соцмереж Стерненка

Як конфлікт перемістився на Куликове поле

Після того, як у центрі міста сталася тригодинна запекла сутичка між прихильниками Євромайдану та "Антимайдану", конфлікт перенісся на Куликове поле.

Там майданівці та футбольні фанати штурмували наметове містечко біля Будинку профспілок. Після його руйнування близько 300 – 350 людей втекли в будівлю, де опинилися заблокованими.

У міру того, як конфлікт загострився й учасники продовжували кидати один в одного коктейлями Молотова, у Будинку профспілок спалахнула пожежа.

Унаслідок пожежі 32 людини загинули від отруєння чадним газом, а ще 10 втратили життя, вистрибнувши з вікон. Серед постраждалих 34 чоловіки, 7 жінок і неповнолітній хлопець.

Кремль перетворив сутички в Одесі на знаряддя пропаганди

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголошує, що події в Одесі були частиною гібридної агресії Росії проти України, яка почалася в лютому 2014 року.

Перед трагедією 2 травня проросійські "тітушки" в Одесі вже нападали на прихильників Євромайдану та єдиної України.

Російські спецслужби причетні до пожежі в Одесі 2 травня: дивіться відео

Кремлівська пропаганда поширювала фейки в стилі "розп'ятого хлопчика" про загиблих 2 травня: про задушену вагітну, зґвалтованих та спалених жінок, про мати, яка загинула з двома дітьми.

Усе це свідчить про інформаційну розкрутку трагедії, нагнітання, а відтак і можливу участь в її організації,

– зазначають у Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Там нагадали, що навколо Будинку профспілок були сутички із застосуванням насильства з двох боків. Це руйнує міф про те, що "мирних людей силоміць загнали та спалили".

Відео з місця подій свідчать, що "коктейлі Молотова" кидали з двох боків. Також встановлений факт, що з будівлі стріляли по вулиці – відповідний вихідний отвір від кулі був зафіксований на склі.

Пожежа в Будинку профспілок була масштабною, оскільки проросійські активісти занесли в середину пляшки із запалювальною сумішшю та бензин. Людей з охопленої пожежею будівлі рятували їхні політичні опоненти.

Чи притягнули когось до відповідальності

Після трагедії 2 травня правоохоронці почали розслідування за кількома кримінальними провадженнями. Найбільша справа стосується масових заворушень на Грецькій площі, внаслідок яких було вбито 6 людей.

У рамках цієї справи обвинувачуваними були 19 антимайданівців – 17 українців та двоє росіян. Однак у 2017 році їх усіх виправдали й відпустили. Слідство нібито не зібрало достатніх доказів провини.

Ватажками, на думку слідства, були українець Сергій Долженков та росіянин Євген Мефьодов. Прокуратура вимагала для фігурантів ув'язнення строком від 8 до 15 років. Однак, на думку колегії суддів, провина обвинувачених не була доведена, тому їх виправдали.

Зазначимо, що у 2019 році Україна передала Долженкова та Мефьодова Росії в обмін на звільнення українських політв'язнів.



Мефьодов і Долженков на волі / Фото з фейсбуку Олександра Білого

Також розслідують причини пожежі в Будинку профспілок та бездіяльності рятувальників у перші її хвилини. Найвищий фігурант розслідувань – Петро Луцюк, який у 2014 році очолював управління МВС в Одеській області.



Петро Луцюк / Фото "Думская"

Наступного дня після трагедії його звільнили. Справу Луцюка досі слухаються у Приморському суді.

18 квітня 2023 року Приморський суд Одеси оголосив вирок ексзаступнику керівника міліції Одеської області з громадської безпеки Дмитру Фучеджі. Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі та втрати звання полковника.



Дмитро Фучеджі / Фото з відкритих джерел

Це перший вирок, винесений щодо співробітників міліції щодо їх бездіяльності та сприяння Антимайдану до, під час та після подій 2 травня.

Фучеджі судили за його відсутності, адже ще 4 травня 2014 року він втік з лікарні у невизнане Придністров'я. Він досі перебуває у розшуку.

В Україні заочно арештували сина ексмера Одеси Руслана Боделана, який був головою обласного управління ДСНС. Слідчі вважають, що його бездіяльність 2 травня спричинила масову загибель людей.



Руслан Боделан / Фото "Думская"

Після трагічних подій колишній голова ДСНС переїхав до окупованого Криму. Він є громадянином Росії ще з 2010 року.

"Якби доля склалась інакше – втратили б Південь"

Через 9 років після трагедії активіст Сергій Стерненко переконаний, що якби 2 травня доля склалась інакше в Одесі, то Україна б втратила Південь.

В Одесі росіяни та колаборанти прогоріли зі своєю спробою створити "ОНР". Якби доля склалась інакше – давно б втратили увесь Південь та вихід до Чорного моря. Того дня вони прийшли нас вбивати, бо ми українці. Але вони програли. Програють і зараз. Бо ми українці,

– зазначив Стерненко.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук також під час звернення до одеситів заявив, що 9 років тому Одеса захистила не тільки себе, але й Південь України.

"2 травня – той день, коли Одеса захистила не просто себе. Одеса вистояла й захистила Україну на Півдні нашої держави. Не дивлячись на трагічність ситуації, ми вистояли та перемогли. Перемогли у 2014 році й переможемо зараз", – сказав Братчук.

В Одесі люди приносять квіти до місця загибелі Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова.

Люди приносять квіти до місця загибелі Іванова та Бірюкова / Фото Суспільне

Сьогодні, у річницю подій 2 травня, вхід на Куликове поле здійснюється через пропускні пункти за документами, що засвідчують особу. У разі оголошення повітряної тривоги всі громадяни повинні будуть пройти в найближчі укриття.

Також в Одесі протягом 2 травня посилили заходи безпеки. За порядком стежать співробітники Національної поліції, Національної гвардії та інші представники Сил оборони.