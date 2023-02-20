Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Он отметил, что известно о 3 погибших людях. Количество жертв может расти.

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По словам министра, в пострадавших районах начались поисково-спасательные работы.

Последствия нового землетрясения: смотрите видео

Где были землетрясения

Известно, что землетрясение в 20:04 произошло в районе Дефне турецкой провинции Хатай. Его магнитуда достигла 6,4. Подземные толчки ощущали в других провинциях.

Впоследствии, в 20:07, в провинции Хатай началось другое землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентром стал Самандаг.

Наши команды стали проверять территорию. После этого землетрясения мы дошли до информации о том, что 3 наших граждан погибли в Антакье, один в Дефне и один в Самандаге, – сообщил министр Сойлу.

Есть раненые

Сойлу отметил, что спасательные службы получили 42 сообщения. В настоящее время 213 пострадавших госпитализировали.

"В Антакье сломался разлом. Наши команды пытаются получить всю информацию. Мы подчеркиваем, что нельзя находиться в опасных зданиях. Сейчас товары транспортируются вокруг этой области и это очень рискованно. Здания без оценки нашими инструкторами могут представлять опасность. Наши соболезнования", – предупредил Сойлу.

От землетрясения пострадала и Сирия

В результате землетрясений 20 февраля в Сирии такое разрушенные дома. По информации государственного информагентства Сирии SANA, несколько человек получили ранения.