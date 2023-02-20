Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу. Він зазначив, що відомо про 3 загиблих людей. Кількість жерт може зростати.
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За словами міністра, у постраждалих районах розпочалися пошуково-рятувальні роботи.
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Де були землетруси
Відомо, що землетрус о 20:04 стався у районі Дефне турецької провінції Хатай. Його магнітуда сягнула 6,4. Підземні поштовхи відчували в інших провінціях.
Згодом, о 20:07, у провінції Хатай почався інший землетрус магнітудою 5,8. Епіцентром став Самандаг.
Наші команди почали перевіряти територію. Після цього землетрусу ми дійшли до інформації про те, що 3 наших громадян загинули в Антак'ї, один в Дефне й один в Самандазі, – повідомив міністр Сойлу.
Є поранені
Сойлу зазначив, що рятувальні служби отримали 42 повідомлення. Наразі 213 постраждалих госпіталізували.
"В Антак'ї зламався розлом. Наші команди намагаються отримати всю інформацію. Ми наголошуємо, що не можна перебувати в небезпечних будівлях. Зараз товари транспортуються навколо цієї області й це надзвичайно ризиковано. Будівлі без оцінки нашими інструкторами можуть становити небезпеку. Наші співчуття", – попередив Сойлу.
Від землетрусу постраждала і Сирія
Внаслідок землетрусів 20 лютого у Сирії такоє є зруйновані будинки. За інформацією державного інформагентства Сирії SANA, кілька людей отримали поранення.