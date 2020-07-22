Отсутствие опыта и коррупционный шлейф сыграют против кандидата в мэры Киева от партии «Слуга народа» Ирины Верещук.

Об этом говорится в материале Апострофа "Выборы мэра Киева: что известно о кандидате от "слуг" Ирине Верещук".

Проанализировав карьерный путь кандидата, издание пришло к выводу: в столице появился риск получить мэра без опыта, принципов и с коррупционным шлейфом.

Киев и не таких градоначальников видел. Вопрос только в том, готовы ли киевляне потерять очередные 5 лет, которые можно было бы посвятить развитию столицы,

– говорится в материале.

Пиком управленческой карьеры Ирины Верещук было кресло мэра города Рава-Русская на 8 тысяч жителей в Львовской области в 7 км от границы с Польшей. Верещук избрана в 2010 году от партии Сергея Тигипко "Сильная Украина" и оставила пост за 3 месяца до окончания каденции из-за серии скандалов. В период ее мэрства пункт пропуска Рава-Русская-Гребенное стал контрабандистским центром Западной Украины. "Скоро у Киева будет шанс догнать и перегнать Рава-Русскую под мудрым руководством нового (новой) мэра", – считает политолог Константин Бондаренко.

Кроме того, мэр засветилась в крупном земельном скандале. В 2011 году решением сессии горсовета под индивидуальную жилую застройку выделили почти 400 земельных участков. "Это человек, который фальсифицировал решения Рава-Русского городского совета для того, чтобы выделить землю своим приближенным людям», – написал экс-нардеп Владимир Парасюк. Один из участков получил в собственность отец Ирины Верещук. Десяткам местных жителей, свое право на землю пришлось отстаивать с боем. Их заставляли оформлять участки через частную фирму "Земсервис", которую возглавлял шурин Верещук Ярослав Смык. Стоимость услуг конторы была в разы выше рыночной – 7 тысяч гривен.

В 2013-м году мэр получила и не задекларировала 200 тыс. долларов. Кроме этого, злоумышленники взломали припаркованный на улице автомобиль мэра и похитили сумку, в которой оказалось 30 тыс. долларов и документы на выделение земли. После серии скандалов Верещук сложила полномочия мэра.

"Город был не в лучшем состоянии. На 3 месяца его просто оставили без хозяина, можно так сказать", – рассказывает Николай Зинько, который принял Рава-Русскую после побега Верещук.

В период президентских выборов 2019 года Ирина Верещук агитировала против кандидата Владимира Зеленского и предостерегала украинцев голосовать за "комика".

Ее позиция диаметрально изменилась, как только в ЗеКоманде появилась вакансия. Так вчерашняя оппонентка Зеленского прошла в Раду по списку его партии, возглавила в ней подкомитет по госбезопасности и обороны, стала одним из главных спикеров фракции и "адвокатов" самого президента. Видимо, в знак благодарности ее и удостоили шанса попробовать себя на выборах мэра Киева,

– пишет Апостроф.