В интервью сайту 24 канала член Украинской ассоциации китаеведов и экономический аналитик Петр Шевченко рассказал, что китайцы привыкли смотреть по телевидению на Китайский Новый год.
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Трамп и пропаганда
В Китае западную культуру считают вредоносной, поэтому в Китайский Новый год показывают фильмы и шоу собственного производства.
После прихода к власти Трампа между КНР и США начались проблемы. Сейчас западная культура считается вредоносной. Людям приходится смотреть пропагандистские фильмы, которые снимает китайская власть,
– рассказал эксперт.
После прихода к власти Дональда Трампа западную культуру в Китае стали считать вредоносной / Фото Getty Images
Традиционно на Китайский Новый год по ТВ показывают шутливые шоу, чтобы одновременно развлечь граждан и передать политические месседжи, отметил Шевченко.
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Развлекательные шоу, пародии и обвинения в расизме
Аналитик рассказал, что в политических месседжах ранее пародировали экс-президента США Дональда Трампа, американскую политику, африканских диктаторов. Последних на китайском телевидение изобразили в очень плохом виде. Китайцев обвинили в расизме, но в КНР не сильно интересуются мнением других.
Китайцы будут встречать 4720-ый год / Фото Pixabay
На Западе же поощряли традицию празднования Китайского Нового года, не понимая, к чему это может привести. Например, в американском фильме с Джеки Чаном "Час пик" или в американской кинокартине с Уэсли Снайпсом "Искусство войны" по сюжету тоже праздновали Китайский Новый год,
– резюмировал Петр Шевченко.
Петр Шевченко считает, что на Западе поощряли традицию празднования Китайского Нового года, не понимая, к чему это может привести / Фото Pixabay