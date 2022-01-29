В інтерв'ю сайту 24 каналу член Української Асоціації китаєзнавців і економічний аналітик Петро Шевченко розповів, що китайці звикли дивитися по телебаченню на китайський Новий Рік.
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Трамп та пропаганда
У Китаї західну культуру вважають шкідливою, тому в Китайський Новий рік показують фільми і шоу власного виробництва.
Після приходу до влади Трампа між КНР і США почалися проблеми. Зараз західна культура вважається шкідливою. Людям доводиться дивитися пропагандистські фільми, які знімає китайська влада,
– розповів експерт.
Після приходу до влади Дональда Трампа західну культуру в Китаї стали вважати шкідливою / Фото Getty Images
Традиційно на китайський Новий рік по ТБ показують жартівливі шоу, щоб одночасно розважити громадян і передати політичні меседжі, зазначив Шевченко.
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Розважальні шоу, пародії та звинувачення в расизмі
Аналітик розповів, що в політичних меседжах раніше пародіювали експрезидента США Дональда Трампа, американську політику, африканських диктаторів. Останніх на китайському телебаченні зобразили в дуже поганому вигляді. Китайців звинуватили в расизмі, але в КНР не сильно цікавляться думкою інших.
Китайці зустрічатимуть 4720-ий рік / Фото Pixabay
На Заході ж заохочували традицію святкування Китайського Нового року, не розуміючи, до чого це може привести. Наприклад, в американському фільмі з Джекі Чаном "Година пік" або в американській кінокартині з Уеслі Снайпсом "Мистецтво війни" за сюжетом теж святкували Китайський Новий Рік,
– резюмував Петро Шевченко.
Петро Шевченко вважає, що на Заході заохочували традицію святкування Китайського Нового року, не розуміючи, до чого це може призвести / Фото Pixabay