Такой характер

Не потому, что я не чувствую печали от почти ежедневных смертей друзей, боли и страдания вокруг – просто характер такой.

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Да и что там, врагам хочется, чтобы мы рыдали, поэтому – давайте смеяться сквозь боль.

В освобожденном от россиян селе

Но сегодня, когда жители освобожденной деревни, просидев месяц в оккупации под страшными репрессиями и ежедневным ужасом бессмысленного российского насилия…

Когда они начали сетовать, что "вот, знали бы, что солдаты наши приедут, то хлеба взяли бы дать"... Что-то маленькое во мне, кажется, умерло навсегда. Вот, пусть напоминает потом.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: