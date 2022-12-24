Об этом для 24 канала рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что Кремль изначально не может озвучить свою цель.

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"Путин не мог никому объяснить, зачем это все сделал. Понятно, что "если бы они не начали, то Украина точно напала бы", а толком объяснить, зачем Украине нападать, никто не может. Кроме этого, заявляют – борются не с Украиной, а из НАТО. Из-за того, что никто не знает реальной цели войны, каждый выдумывает что-то свое", – рассказал Яковенко.

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По словам российского журналиста, пропагандистка Маргарита Симоньян говорит о "войне с людоедами". Другие пропагандисты говорят о "вавилонской блуднице", а Владимира Соловьева, как отметил Яковенко, не устраивают ни "людоеды", ни "блудницы", он хочет уничтожить Вашингтон.

"В условиях, когда нет сформулированной причины войны, то есть противоречие. В заключении этот хаос с телевизора переходит на Россию. Последнее незначительное событие, которое, казалось, не имеет отношения к нашей теме - переименование глав государств", - сказал российский журналист.

Он напомнил, что Татарстан в 1992 году принял решение о выходе из состава России. Многие другие регионы поддержали это, но Кремль объяснил силой, что этого делать не нужно, и они сломались. Как сказал Яковенко, Татарстан был последней страной, где в конституции существовал пост президента. Однако сейчас они переименовали должность главы государства в "раис". Это значит президент.

Фактически Россия готова к распаду. Не хватает толчка, который может сделать только украинская армия. Речь идет об уничтожении русской армии. Также очень важна деоккупация Крыма, потому что с этого и все началось, – подчеркнул Яковенко.

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