Так считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, Украине необходимо принять два ключевых решения, которые смогут переломить ситуацию в войне с Россией.

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Что может изменить ситуацию в войне

Переломить ситуацию можно, но очень сложно. В ней много составляющих и много решений, которые необходимо принять. Некоторые из них зависят от нас, и мы принимаем эти решения,

– объяснил украинский министр.

В то же время он убежден, что часть из этих решений напрямую зависят от наших партнеров, и они тоже, как правило, "понимают, что эти решения необходимо принимать". Итак, Кулеба утверждает, что одним из таких решений является уничтожение российских бомбардировщиков на аэродромах и в воздухе.

"Если бы мне пришлось назвать два ключевых решения, которые необходимо принять, чтобы переломить тенденцию, я бы вспомнил уничтожение российских бомбардировщиков на аэродромах и в воздухе", – отметил чиновник.

По его словам, это "настоящая болевая точка сухопутных войск" Украины. Ведь причиной так называемого "успеха россиян", по мнению Кулебы, являются бесчисленные управляемые бомбы, сбрасываемые на наши наземные силы.

"Они уничтожают и убивают в огромных масштабах, а иногда просто сглаживают позиции, не оставляя ничего для обороны. Поэтому, как только нам удастся устранить угрозу авиабомб, наши наземные позиции укрепятся, и России будет очень трудно продвигаться вперед", – заявил глава украинского МИД.

И, соответственно, вторым подобным решением является увеличение поставок боеприпасов. Если у ВСУ будет достаточно артиллерии и боеприпасов для уничтожения движущихся российских колонн и подразделений, движущихся, это будет огромной инвестицией в изменение тенденций на поле боя.