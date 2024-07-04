Так вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, Україні необхідно ухвалити два ключові рішення, які зможуть переломити ситуацію у війні з Росією.

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Що може змінити ситуацію у війні

Переламати ситуацію можна, але дуже складно. У ній багато складових і багато рішень, які необхідно прийняти. Деякі з них залежать від нас, і ми ухвалюємо ці рішення,

– пояснив український міністр.

Водночас він переконаний, що частина з цих рішень безпосередньо залежать від наших партнерів, і вони теж, як правило, "розуміють, що ці рішення необхідно ухвалювати". Отже, Кулеба стверджує, що одним із таких рішень є знищення російських бомбардувальників на аеродромах і в повітрі.

"Якби мені довелося назвати два ключові рішення, які необхідно ухвалити, щоб переломити тенденцію, я б згадав знищення російських бомбардувальників на аеродромах і в повітрі", – зазначив посадовець.

За його словами, це "справжня больова точка сухопутних військ" України. Адже причиною так званого "успіху росіян", на думку Кулеби, є незліченні керовані бомби, що скидаються на наші наземні сили.

"Вони знищують і вбивають у величезних масштабах, а іноді просто згладжують позиції, не залишаючи нічого для оборони. Тому, щойно нам вдасться усунути загрозу авіабомб, наші наземні позиції зміцняться, і Росії буде дуже важко просуватися вперед", – заявив очільник українського МЗС.

І, відповідно, другим подібним рішенням є збільшення постачання боєприпасів. Якщо у ЗСУ буде достатньо артилерії та боєприпасів для знищення рухомих російських колон і підрозділів, що рухаються, це буде величезною інвестицією у зміну тенденцій на полі бою.