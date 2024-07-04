Водночас Росія втратить статус "імперії", якщо не зможе завоювати Україну та Білорусь. Про це президент України заявив в інтерв'ю Bloomberg, передає 24 Канал.

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Зеленський пояснив, навіщо Росії війна з Україною

За словами українського лідера, Україна та Білорусь потрібна російському диктатору Владіміру Путіну, щоб підтвердити статус "імперії" своєї країни.

Як впевнений на 100%: Росія без України – це нуль. Росія без України та Білорусі – це буде маленька... нормальна країна, не імперія. Ніколи не буде імперією,

– сказав Зеленський.

Президент також висловив упевненість, що саме тому Путін боротиметься до кінця за будь-яку можливість окупувати Україну.

Під час розмови Зеленський також наголосив, що Україна разом з партнерами здатні змусити Владіміра Путіна закінчити війну у нашій державі до кінця 2024 року. Але це можливо лише за умови, що наша держава разом з партнерами продемонструє силу і єдність проти агресора.

Президент також заявляв, що КНР може зіграти в завершенні війні "величезну роль". Оскільки від китайського ринку експорту залежить Росія.