Президент наголосив, що не отримував від союзників пропозицію долучитися до Альянсу за прикладом "німецької моделі" (тобто країна входить в НАТО навіть, якщо вона не деокупувала всю територію).

Чесно кажучи, в України немає такої можливості (вступити в НАТО за "німецькою моделлю" – 24 Канал) І тому модель таку мені ніхто не пропонував. Крім того, я є президентом і гарантом Конституції і якщо ми говоримо про якісь зміни щодо наших територій це зміни Конституції і це злочин,

– сказав президент.

Тому український лідер підкреслив, якщо нашій державі пропонують "німецьку модель" або "корейську", то такі партнери просто не розуміють думку суспільства України.