Окрім того, український лідер в інтерв'ю також проговорив тему вступу України в НАТО, надання нашій державі далекобійної зброї та удари по НПЗ Росії. Головне з розмови Зеленського та журналістів Bloomberg – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Що сказав президент в інтерв'ю Bloomberg
Зеленський висловився про можливий вступ в НАТО за "німецькою моделлю"
Президент наголосив, що не отримував від союзників пропозицію долучитися до Альянсу за прикладом "німецької моделі" (тобто країна входить в НАТО навіть, якщо вона не деокупувала всю територію).
Чесно кажучи, в України немає такої можливості (вступити в НАТО за "німецькою моделлю" – 24 Канал) І тому модель таку мені ніхто не пропонував. Крім того, я є президентом і гарантом Конституції і якщо ми говоримо про якісь зміни щодо наших територій це зміни Конституції і це злочин,
– сказав президент.
Тому український лідер підкреслив, якщо нашій державі пропонують "німецьку модель" або "корейську", то такі партнери просто не розуміють думку суспільства України.
Чи є в Україні докази, що Росія отримує зброю від Китаю
Зеленський зазначив, що в України немає стовідсоткових доказів того, що зброя Китаю потрапляє до Росії. І сам лідер Китаю запевняв Зеленського, що він не буде цього робити.
Деякі деталі, вони там є Я думаю, дрони якісь або деталі до дронів подвійного використання – напевно, але вони не тільки китайські. Скажу вам відверто, вони йдуть, на жаль, із деяких європейських країн і з цим можна боротися,
– сказав президент.
Він наголосив, що якби захотів би лідер Китай, щоб цього не відбувалось, то цього не відбувалося б. За словами Зеленського, Сі Цзіньпін йому сказав, що він не буде поставляти зброю. Але якщо це раптом станеться, тоді США і європейці мають накласти санкції на Китай.
Президент висловився про удари по енергетиці Росії
Зеленський наголосив, що в української влади було багато різних діалогів, тому його позиція дуже відкрита.
Нас б'ють по електриці, і ніхто не зміг поставити Путіна на місце, щоб він не перетворював цю війну, або "СВО", як він сказав, на геноцид українського народу. Залишати людей без води, електрики, це і є геноцидна політика,
– сказав президент.
Як зазначив Зеленський, словами ніхто не зупинив Путіна. Тоді Україна почала бити по його енергетиці, щоб він зрозумів що він робить.
"Не факт, що він зрозуміє, але ми почали робити. І тоді всі почали з нами говорити, що ми повинні припинити відповідні кроки, бо це ескалація. Куди більша ескалація ніж війна?" – додав він.
За його словами, Україна вийшла сьогодні на дуже чітку ситуацію.
Наша позиція проста: світу боляче, що ми б'ємо по енергетиці Росії – зробіть так щоб Росія не била по нашій енергетиці,
– констатував Зеленський.
Зеленський назвав посередників у війні між Україну і Росією
Я думаю Америка, Китай. Я думаю удвох. Я знаю, що у них є між собою дуже великі питання. Я це розумію. Але мені здається, якщо ми хочемо, щоб ця війна закінчилася справедливо для України, для всього світу, їм прийдеться знаходити десь якісь позиції, щоб зупинити Путіна разом. Кожен по-своєму, але разом,
– пояснив український лідер.
За його словами, в іншому випадку – буде запропоноване закінчення війни, яке не буде справедливим для України. Адже Росія буде гратися.
"Путін буде бачити, що більшість світу не на боці України й світ розділений. Він працює над цим і його команда постійно над цим працює. І тому, мені здається, найпотужніше – це обопільний тиск США та Китаю", – підсумував Зеленський.
Чи можливе запрошення Путіна на наступний Саміт миру
Володимир Зеленський заявив, що диктатора Росії Володимира Путіна можуть запросити на наступний Саміт миру щодо України. Однак, на думку Зеленського, Путін навряд приїде на захід, оскільки він "надто наляканий", щоб сісти за стіл переговорів.
У зв'язку з цим "найближчим часом" мирний діалог із Росією не розпочнеться, а для того, щоб конфлікт "закінчився справедливо для України та всього світу", потрібні спільні дії США та Китаю, зазначив Зеленський.
Зеленський сказав, що партнери можуть примусити Росію закінчити війну у 2024 році
Президент наголосив, якщо люди в США будуть стояти міцно на своїх принципах, підтримуючи Україну, наші цінності, й не давати можливість порушувати всі правила, закони, свободи, прав людей та демократії, не дадуть цю можливість Путіну, то і будь-який майбутній президент США не зможе докорінно змінити ставлення до України. Отже, не зможе зменшити допомогу.
Ми говоримо, що стосується майбутнього, наступного року тощо... Ми всі можемо продемонструвати, що ми сильні. Ми всі можемо примусити Росію закінчити війну в цьому році. Ми всі спроможні на це, коли ми всі разом,
– підкреслив Зеленський.
Що сказав український лідер про можливу затримку допомоги від США
Президент зазначив, що затримка бюджету може бути тільки, якщо зміниться політика США. Додав, вона може змінитися, якщо зміниться президент або з інших причин.
Водночас Зеленський переконаний, що політика Сполучених Штатів все одно буде базуватися на тому, як суспільство сприймає Україну, як сприймає Путіна, – чи можна так, як він зробив, чи ні.
Президент сказав, що Україна має 14 неукомплектованих бригад
Тобто у нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерв, у нас стоїть 14 бригад неукомплектованих… У яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили,
– заявив Володимир Зеленський.
Український лідер додав, що пакети допомоги повинні приходити, але вони ідуть, на жаль, повільно. Зеленський подякував Конгресу за підтримку, але все повинно прийти.
За словами Зеленського, Україна наразі не може говорити про контрнаступ – треба захистити те, що в нас є. Президент пояснив, що Україна хоче відповідні наступальні дії тоді, коли буде готова, а готова буде тоді, коли надходить зброя. Проте її сьогодні немає.
Що Зеленський хотів би почути на саміті НАТО у Вашингтоні
Український президент розповів, що на саміті Північноатлантичного альянсу він просуватиме передачу Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, а також підписання нових угод щодо гарантій безпеки.
За його словами, наша держава також хоче отримати запрошення вступити до НАТО. Втім, як пояснив Володимир Зеленський, наразі зрозуміло, що цього поки не станеться.
Ми хотіли б побачити щось схоже на запрошення. Це було б знаком того, що ніхто не боїться Путіна і всі впевнені в лідерстві Сполучених Штатів,
– наголосив він.
Що сказав Зеленський про пропозицію Орбана "припинити вогонь"
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час своєї першої поїздки до Києва під час війни закликав Зеленського розглянути питання про припинення вогню. Президент України очікувано відкинув цю думку.
За словами глави держави, ті, хто виступає за такий сценарій, не змогли сформулювати, як саме працюватиме це "припинення вогню".
Ні в кого немає відповіді. Я не звинувачую, я просто пояснюю,
– сказав Зеленський.
Зеленський сказав про важливість фактору Китаю у війні
Президент заявив, що КНР може зіграти в завершенні війні "величезну роль", оскільки від його ринку експорту залежить Росія.
Президент сказав, від чого залежить новий наступ ЗСУ на фронті
Президент України заперечив думку про те, що Україна програє та спростував термін "глухий кут" для опису ситуації на фронті.
За словами Зеленського, українські військові мають кращі позиції щодо живої сили, ніж місяці тому, і новий контрнаступ – це питання озброєння бригад.
Це не глухий кут, це проблемна ситуація. Глухий кут означає, що виходу немає. Але проблему можна вирішити, якщо є бажання та інструменти. У нас є бажання, а інструменти – вони ще не прийшли,
– пояснив глава держави.
Президент наголосив, що попри високу підтримку з боку партнерів, зокрема США, необхідне для ЗСУ обладнання надто довго надходить на фронт.
Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним фактом ми справді довго, довго, довго чекаємо,
– сказав він.
Зеленський висловив готовність зустрітися з Трампом
Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам сьогодні. Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність – ми хочемо бути до цього готові, ми хочемо знати,
– наголосив Зеленський в інтерв'ю.
Він також додав, що готовий особисто зустрітися з Трампом, щоб почути пропозиції його команди. Президент України пояснив, що наша країна хоче розуміти, до чого готуватися восени, після виборів у США.