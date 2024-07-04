Адже раніше одіозний журналіст заявив, що президент України погодився на розмову з ним. До речі, мовиться про проросійського американського журналіста, який відвідував Москву та взяв велике інтерв'ю у Владіміра Путіна.

Зауважте Це не рівень Зеленського, – в ОП висміяли інтерв'ю Карлсона з Путіним

Що заявили у Зеленського

Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У Президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає,

– заявив речник Сергій Никифоров.

Варто зауважити, що Такер Карлсон вже анонсував інтерв'ю з Володимиром Зеленським, заявивши, що спроби записати інтерв'ю з президентом України тривали 2 роки. Мовляв, особливо на цьому зосередили увагу після розмови з російським диктатором Владіміром Путіним у лютому 2024 року.

Зверніть увагу! Такер Карлсон 9 лютого 2024 року оприлюднив інтерв'ю з Владіміром Путіним. Під час цієї розмови російський диктатор зробив низку скандальних заяв, він виправдовувався щодо повномасштабного вторгнення в Україну, традиційно розповідав альтернативну історію.