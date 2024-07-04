Так, проросійський журналіст запевнив, що український президент погодився з ним на розмову. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х.
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Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським
Як пояснив Карлсон своїм читачам та прихильникам, спроби записати інтерв'ю з українським лідером тривали два роки, й особливо на цьому зосередили увагу після розмови з російським диктатором Владіміром Путіним у лютому 2024 року.
Здається, ми отримали інтерв'ю Зеленського. Ми намагалися два роки, і особливо інтенсивно після інтерв'ю з Путіним у лютому. Суть полягає в тому, щоб надати американцям вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі,
– написав він.
Жодної інформації про дату такої розмови наразі журналіст не оприлюднив. Однак, за його словами, він сподівається, що це буде вже "скоро".
Цікаво, що відразу після цього одіозного інтерв'ю з диктатором радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у коментарі 24 Каналу прокоментував ймовірну розмову Карсона з українським лідером. Тоді він запевнив, що "це – не рівень президента Зеленського, тому що суб'єкт Карлсон не є класичним журналістом".