Зеленский отметил, что у украинской власти было много разных диалогов, поэтому его позиция очень открыта.

Нас бьют по электричеству, и никто не смог поставить Путина на место, чтобы он не превращал эту войну, или "СВО", как он сказал, на геноцид украинского народа. Оставлять людей без воды, электричества, это и есть геноцидная политика,

– сказал президент.

Как отметил Зеленский, словами никто не остановил Путина. Тогда Украина начала бить по его энергетике, чтобы он понял что он делает.

"Не факт, что он поймет, но мы начали делать. И тогда все начали с нами говорить, что мы должны прекратить соответствующие шаги, потому что это эскалация. Куда большая эскалация чем война?" – добавил он.

По его словам, Украина вышла сегодня на очень четкую ситуацию.

Наша позиция проста: миру больно, что мы бьем по энергетике России – сделайте так, чтобы Россия не била по нашей энергетике,

– констатировал Зеленский.