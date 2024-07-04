Кроме того, украинский лидер в интервью также проговорил тему вступления Украины в НАТО, предоставление нашему государству дальнобойного оружия и удары по НПЗ России. Главное из разговора Зеленского и журналистов Bloomberg – читайте в материале 24 Канала.
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Что сказал президент в интервью Bloomberg
Зеленский высказался о возможном вступлении в НАТО по "немецкой модели"
Президент подчеркнул, что не получал от союзников предложение присоединиться к Альянсу по примеру "немецкой модели" (то есть страна входит в НАТО, даже если она не деоккупировала всю территорию).
Честно говоря, у Украины нет такой возможности (вступить в НАТО по "немецкой модели" – 24 Канал) И поэтому модель такую мне никто не предлагал. Кроме того, я являюсь президентом и гарантом Конституции и если мы говорим о каких-то изменениях относительно наших территорий это изменения Конституции и это преступление,
– сказал президент.
Поэтому украинский лидер подчеркнул, если нашему государству предлагают "немецкую модель" или "корейскую", то такие партнеры просто не понимают мнение общества Украины.
Есть ли в Украине доказательства, что Россия получает оружие от Китая
Зеленский отметил, что у Украины нет стопроцентных доказательств того, что оружие Китая попадает в Россию. И сам лидер Китая уверял Зеленского, что он не будет этого делать.
Некоторые детали, они там есть Я думаю, дроны какие-то или детали к дронам двойного использования – наверное, но они не только китайские. Скажу вам откровенно, они идут, к сожалению, из некоторых европейских стран и с этим можно бороться,
– сказал президент.
Он отметил, что если бы захотел бы лидер Китай, чтобы этого не происходило, то этого не происходило бы. По словам Зеленского, Си Цзиньпин ему сказал, что он не будет поставлять оружие. Но если это вдруг произойдет, тогда США и европейцы должны наложить санкции на Китай.
Президент высказался об ударах по энергетике России
Зеленский отметил, что у украинской власти было много разных диалогов, поэтому его позиция очень открыта.
Нас бьют по электричеству, и никто не смог поставить Путина на место, чтобы он не превращал эту войну, или "СВО", как он сказал, на геноцид украинского народа. Оставлять людей без воды, электричества, это и есть геноцидная политика,
– сказал президент.
Как отметил Зеленский, словами никто не остановил Путина. Тогда Украина начала бить по его энергетике, чтобы он понял что он делает.
"Не факт, что он поймет, но мы начали делать. И тогда все начали с нами говорить, что мы должны прекратить соответствующие шаги, потому что это эскалация. Куда большая эскалация чем война?" – добавил он.
По его словам, Украина вышла сегодня на очень четкую ситуацию.
Наша позиция проста: миру больно, что мы бьем по энергетике России – сделайте так, чтобы Россия не била по нашей энергетике,
– констатировал Зеленский.
Зеленский назвал посредников в войне между Украиной и Россией
Я думаю Америка, Китай. Я думаю вдвоем. Я знаю, что у них есть между собой очень большие вопросы. Я это понимаю. Но мне кажется, если мы хотим, чтобы эта война закончилась справедливо для Украины, для всего мира, им придется находить где-то какие-то позиции, чтобы остановить Путина вместе. Каждый по-своему, но вместе,
– объяснил украинский лидер.
По его словам, в противном случае – будет предложено окончание войны, которое не будет справедливым для Украины. Ведь Россия будет играть.
"Путин будет видеть, что большинство мира не на стороне Украины и мир разделен. Он работает над этим и его команда постоянно над этим работает. И поэтому, мне кажется, самое мощное – это обоюдное давление США и Китая", – подытожил Зеленский.
Возможно ли приглашение Путина на следующий Саммит мира
Владимир Зеленский заявил, что диктатора России Владимира Путина могут пригласить на следующий Саммит мира по Украине. Однако, по мнению Зеленского, Путин вряд ли приедет на мероприятие, поскольку он "слишком напуган", чтобы сесть за стол переговоров.
В связи с этим "в ближайшее время" мирный диалог с Россией не начнется, а для того, чтобы конфликт "закончился справедливо для Украины и всего мира", нужны совместные действия США и Китая, отметил Зеленский.
Зеленский сказал, что партнеры могут заставить Россию закончить войну в 2024 году
Президент подчеркнул, если люди в США будут стоять крепко на своих принципах, поддерживая Украину, наши ценности, и не давать возможность нарушать все правила, законы, свободы, прав людей и демократии, не дадут эту возможность Путину, то и любой будущий президент США не сможет в корне изменить отношение к Украине. Следовательно, не сможет уменьшить помощь.
Мы говорим, что касается будущего, следующего года и тому подобное... Мы все можем продемонстрировать, что мы сильны. Мы все можем заставить Россию закончить войну в этом году. Мы все способны на это, когда мы все вместе,
– подчеркнул Зеленский.
Что сказал украинский лидер о возможной задержке помощи от США
Президент отметил, что задержка бюджета может быть только, если изменится политика США. Добавил, она может измениться, если изменится президент или по другим причинам.
В то же время Зеленский убежден, что политика Соединенных Штатов все равно будет базироваться на том, как общество воспринимает Украину, как воспринимает Путина, – можно ли так, как он сделал, или нет.
Президент сказал, что Украина имеет 14 неукомплектованных бригад
То есть у нас стоят бригады без оружия. У нас стоит резерв, у нас стоит 14 бригад неукомплектованных... У которых нет соответствующего оружия, о котором уже голосовали, о которой говорили,
– заявил Владимир Зеленский.
Украинский лидер добавил, что пакеты помощи должны приходить, но они идут, к сожалению, медленно. Зеленский поблагодарил Конгресс за поддержку, но все должно прийти.
По словам Зеленского, Украина пока не может говорить о контрнаступлении – надо защитить то, что у нас есть. Президент объяснил, что Украина хочет соответствующие наступательные действия тогда, когда будет готова, а готова будет тогда, когда поступает оружие. Однако его сегодня нет.
Что Зеленский хотел бы услышать на саммите НАТО в Вашингтоне
Украинский президент рассказал, что на саммите Североатлантического альянса он будет продвигать передачу Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot, а также подписание новых соглашений по гарантиям безопасности.
По его словам, наше государство также хочет получить приглашение вступить в НАТО. Впрочем, как пояснил Владимир Зеленский, пока понятно, что этого пока не произойдет.
Мы хотели бы увидеть что-то похожее на приглашение. Это было бы знаком того, что никто не боится Путина и все уверены в лидерстве Соединенных Штатов,
– подчеркнул он.
Что сказал Зеленский о предложении Орбана "прекратить огонь"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своей первой поездки в Киев во время войны призвал Зеленского рассмотреть вопрос о прекращении огня. Президент Украины ожидаемо отверг эту мысль.
По словам главы государства, те, кто выступает за такой сценарий, не смогли сформулировать, как именно будет работать это "прекращение огня".
Ни у кого нет ответа. Я не обвиняю, я просто объясняю,
– сказал Зеленский.
Зеленский сказал о важности фактора Китая в войне
Президент заявил, что КНР может сыграть в завершении войне "огромную роль", поскольку от его рынка экспорта зависит Россия.
Президент сказал, от чего зависит новое наступление ВСУ на фронте
Президент Украины опроверг мнение о том, что Украина проигрывает и опроверг термин "тупик" для описания ситуации на фронте.
По словам Зеленского, украинские военные имеют лучшие позиции по живой силе, чем месяцы назад, и новое контрнаступление – это вопрос вооружения бригад.
Это не тупик, это проблемная ситуация. Тупик означает, что выхода нет. Но проблему можно решить, если есть желание и инструменты. У нас есть желание, а инструменты – они еще не пришли,
– объяснил глава государства.
Президент подчеркнул, что несмотря на высокую поддержку со стороны партнеров, в частности США, необходимое для ВСУ оборудование слишком долго поступает на фронт.
Это самая большая трагедия этой войны, что между решением и реальным фактом мы действительно долго, долго, долго ждем,
– сказал он.
Зеленский выразил готовность встретиться с Трампом
Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность – мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать,
– подчеркнул Зеленский в интервью.
Он также добавил, что готов лично встретиться с Трампом, чтобы услышать предложения его команды. Президент Украины объяснил, что наша страна хочет понимать, к чему готовиться осенью, после выборов в США.