Если вы не хотите сотрудничать с российскими оккупантами, то нужно знать, что можно и нельзя публиковать. Центр противодействия дезинформации при СНБО и Министерство обороны Украины разработали рекомендации.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий 5 недели войны

Эти рекомендации, прежде всего, были разработаны для украинских и иностранных СМИ по работе медиа на территории боевых действий и других территориях Украины.

Что нельзя публиковать или показывать:

Летящие ракеты или куда они попали

Названия улиц, остановки транспорта, магазины, заводы

Перемещение украинских военных, военные объекты

Работу противовоздушной обороны

Место обстрела или попадания снаряда

Адреса, визуальную привязку или координаты боев

Номера автомобилей, бронетехники

Потерпевших или погибших (кроме официальных данных)

В любом случае не вести прямые трансляции с мест попадания снарядов и мест активных боевых действий.

При этом к те, кто выложит публикацию с содержанием вышеупомянутого, будут привлечены к уголовной ответственности . Дело в том, что такие сообщения будут классифицироваться как непосредственное содействие врагу, даже если оно и не намерено.