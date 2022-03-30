Если вы не хотите сотрудничать с российскими оккупантами, то нужно знать, что можно и нельзя публиковать. Центр противодействия дезинформации при СНБО и Министерство обороны Украины разработали рекомендации.
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Эти рекомендации, прежде всего, были разработаны для украинских и иностранных СМИ по работе медиа на территории боевых действий и других территориях Украины.
Что нельзя публиковать или показывать:
- Летящие ракеты или куда они попали
- Названия улиц, остановки транспорта, магазины, заводы
- Перемещение украинских военных, военные объекты
- Работу противовоздушной обороны
- Место обстрела или попадания снаряда
- Адреса, визуальную привязку или координаты боев
- Номера автомобилей, бронетехники
- Потерпевших или погибших (кроме официальных данных)
- В любом случае не вести прямые трансляции с мест попадания снарядов и мест активных боевых действий.
При этом к те, кто выложит публикацию с содержанием вышеупомянутого, будут привлечены к уголовной ответственности. Дело в том, что такие сообщения будут классифицироваться как непосредственное содействие врагу, даже если оно и не намерено.
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