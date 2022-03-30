Тож, якщо ви не хочете співпрацювати з російськими окупантами, то треба знати, що можна і не можна публікувати. Центр протидії дезінформації при РНБО України та Міністерство оборони України розробив рекомендації.

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Ці рекомендації перш за все були розроблені для українських та іноземних ЗМІ щодо роботи медіа на території бойових дій та інших територіях України.

Що не можна публікувати чи показувати:

Ракети, що летять або куди вони потрапили

Назви вулиць, зупинки транспорту, магазини, заводи

Переміщення українських військових, військові об'єкти

Роботу протиповітряної оборони

Місце обстрілу або влучення снаряду

Адреси, візуальної прив'язки або координати боїв

Номери автомобілів, бронетехніки

Потерпілих або загиблих (крім офіційних даних)

В жодному разі не вести прямі трансляції з місць влучення снарядів та місць активних бойових дій

При цьому до тих, хто зробить публікацію з вмістом вищезгаданого, притягуватимуться до кримінальної відповідальності. Річ у тім, що такі дописи класифікуватимуться як безпосереднє сприяння ворогові, навіть якщо воно і не навмисне.