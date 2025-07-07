Что нужно понять о демократии

Естественным состоянием обществ является кланово-родовая структура, а вовсе не демократия. Об этом пишет Валерий Пекарь, информирует 24 Канал.

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Собственно, если бы демократия была естественным состоянием, мы бы не видели такого количества автократий и такой сложности удержания демократического пути (к сожалению, сейчас количество демократий в мире сокращается). Однако поскольку вопрос возник, надо о нем написать.

Для демократии нужны по крайней мере две предпосылки:

демократические граждане,

демократические институты.

Люди от природы не являются демократическими гражданами. Собственно, само понятие гражданина является изобретением современной эпохи, основанным на представлении о человеке как об индивидууме, имеющем собственные уникальные характеристики и неотчуждаемые права.

Такое представление не стоило бы искать, например, в домодерных сословных обществах, не говоря уже о более ранних формах. Представление о совокупности граждан как об источнике власти на территории, где живет определенная нация, требует формально-логического мышления, которое формируется в ходе научной революции и распространяется в ходе Просвещения.

Сама идея нации является модерным конструктом и не может быть применена к обществам, которые не начали модернизацию.

Демократические институты не возникают автоматически, они формируются постепенно и обычно со значительными усилиями. Разделение власти, политические партии, независимые медиа, общественные организации, верховенство права и другие подобные институциональные основы демократии в современном мире являются скорее исключением, чем правилом, и требуют постоянных усилий для своего сохранения даже там, где созданы.

Там, где нет ощущения гражданства и культуры политического участия, нет представления об общей судьбе граждан одной нации, горизонтальных социальных связей, минимального уровня экономического развития, демократических институтов, – там демократия невозможна.

Это утверждение является не проявлением превосходства, а установленным фактом, за который многие люди в Афганистане и Ираке заплатили своими жизнями.

Сегодня украинцы отдают свои жизни за иллюзию возможности демократии в России, которая не позволяет европейским и американским лидерам постичь имперскую, колониальную природу российской государственности, заставляя думать о путинском режиме как о временном отклонении от нормы, которое надо просто переждать.