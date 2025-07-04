Россия теряет влияние

Итак, еще 13 марта Армения и Азербайджан согласовали текст мирного соглашения и соглашения о границе. В переговорах активно участвовала Россия – как ключевой игрок и посредник. Об этом пишет Игорь Тышкевич, информирует 24 Канал.

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Однако ни в Баку, ни в Ереване не оценили таких стремлений и договорились между собой. Более того, окружение Никола Пашиняна очень недвусмысленно намекнуло, что подразделения ФСБ России вряд ли будут участвовать в охране границы на согласованных участках.

Сейчас вопрос только в дате финальной встречи и подписания документов. На днях была новость, что она состоится в ОАЭ в конце июля. После этого Армения может рассчитывать на постепенный выход из экономической изоляции. То есть откроется логистика через Азербайджан и, возможно, Турцию. А это уже само по себе ослабляет влияние Кремля.

Кроме этого, имеем резкую активизацию Китая на армянском направлении. Пекин рассматривает Ереван как партнера в своей зоне влияния. Для Армении, интерес к которой со стороны США и государств ЕС имеет, скорее, формальный характер, это возможность сбалансировать российское влияние и резко уменьшить зависимость от Москвы. Здесь имеем сразу несколько новостей.

Как Китай сближается с Арменией

1. В апреле 2025 года после 9-месячного перерыва назначили нового посла Китая в Армении. По традиции китайской дипломатии, сложившейся в регионе в последние три года, он не имеет опыта работы в России. Посол работал в центральной комиссии по внешней политике КПК – органе, который отвечает за аналитику международных процессов и формирование региональных и страновых стратегий.

2. 26 июня перед началом европейского турне министр иностранных дел Китая Ван И посетил Ереван, где провел встречи с руководством МИД и других ведомств. Визит такого уровня без длительной предварительной работы (помним, что посла не было 9 месяцев) свидетельствует об интересе Пекина к государству и желание использовать выгодный момент для продвижения собственных интересов.

3. 3 июля появляется новость, что Армения официально заявила о желании вступления в ШОС. Здесь следует напомнить историю этой организации, которая создавалась по инициативе России и должна была стать неким клубом "Россия +" в Центральной Азии. Сегодня ШОС – это инструмент китайской внешней политики, который все больше наполняется военным компонентом, а для ряда центральноазиатских государств уже является альтернативой ОДКБ.

То есть имеем процесс, который уже успешно испытан в Узбекистане, Казахстане, а сейчас происходит в Кыргызстане – Китай выдавливает российское влияние из государств, которые его интересуют.

В этом можно было бы поставить точку, если бы не несколько дополнительных факторов.

Грузия в апреле 2025 года передает строительство порта в Анаклии китайским инвесторам. Это резкий укол по интересам США, которые рассчитывали, что в проект войдут американские компании (и которые были заявлены как участники). Но для США идея порта скорее была вопросом далекой перспективы, а вот для КНР и Турции – необходимостью. Ведь эти два государства активно реализуют "Транскаспийский" и "Южный" маршруты инициативы "Пояс и Путь". А Турция – еще проекты канала "Стамбул" и Iraq Developmemt road, логистика которых также частично замыкается на Черном море.

В июне запустили в эксплуатацию железнодорожный маршрут Китай – Азербайджан как раз по транскаспийскому коридору. В пресс-релизе отмечается, что грузы дальше пойдут в Грузию и Сербию (вот вам и интерес к портам). Премьер-министр Грузии, выступая перед парламентом 27 июня, заявил, что сотрудничество с КНР является "одним из важнейших приоритетов" правительства страны.

Хорошие новости для Украины

Если свести все эти процессы к одному, то имеем конфигурацию, которая непосредственно влияет на будущее позиционирование Украины.

Китай и Турция активизировали политику по постепенному вытеснению российского влияния с Кавказа. Процесс затрагивает даже Грузию.

Турция стремится доминировать в Черноморском регионе. Здесь имеем явный украинский интерес – Анкара не заинтересована в восстановлении влияния России.

Китай рассматривает восточную часть Черноморья как зону своих интересов и своего (или разделенного с Турцией) влияния. Но здесь следует отметить, что ни Анкара, ни Пекин непосредственно не вступают в долгие пикировки с Москвой. Они отдают это "право" своим региональным партнерам. Тем более, что уменьшение российского влияния в пользу этих государств.

Китай заинтересован в черноморском регионе, поскольку выстраивает вторую "ось партнерства" в Европе, куда входят Румыния, Венгрия и Сербия. Последняя будет определенным "узлом" китайского влияния. Черное море в этом случае – зона транзита товаров, влияние на логистику и баланс сил. При этом базовый логистический маршрут планировался (и планируется) через Турцию. Но сложившаяся ситуация, на Кавказе, позволяет Пекину попытаться создать дополнительный – через Азербайджан, возможно, Армению и Грузию.

Турция заинтересована в реализации своих инициатив по Черному морю, часть из которых идет в русле китайских интересов (Азербайджан, Грузия, логистика в направлении придунайских государств). Эти инициативы естественно ограничивают возможности России по усилению своего влияния.

Это то, на что стоит обращать внимание МИД Украины и Офиса Президента. Ведь создается уникальная возможность сыграть в пользу сразу двух мощных государств. Кстати, при полной поддержке ряда наших европейских партнеров.